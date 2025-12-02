Diputación y Autismo Cádiz presentan el calendario 2026 que enseña que hay infinidad de maneras de crecer

Presentación calendario Autismo 2026. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Autismo Cádiz ha presentado el calendario para 2026, con el apoyo de Diputación, que cuenta este año con las flores como hilo conductor y la metáfora de germinar y florecer cada uno a su modo como motor narrativo para enseñar que hay infinidad de maneras de crecer y desarrollarse.

"No hay manual para florecer. Algunos pétalos no se dejan tocar pero iluminan igual. Hay raíces que no se ven pero sostienen el mundo entero. Nadie florece igual, por eso el jardín es tan hermoso", son algunas de las frases que acompañan a los meses de 2026 en el calendario de Autismo Cádiz, con las flores como hilo conductor.

Así, 2026 deshojará sus páginas recordando a quienes se hagan con este almanaque que cada uno tiene su propia dinámica y velocidad y una manera especial de desarrollarse y que, sólo dejando que ese "yo" crezca en libertad, sin presiones, lucirá y sacará lo mejor de sí mismo, según ha explicado.

La diputada de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Paula Conesa, y la presidenta de la entidad, Mayca López, han presentado este calendario de 2026 en el Palacio Provincial, cuyos beneficios servirán para apoyar la labor social de Autismo Cádiz, y que se ha convertido ya en una tradición "prenavideña", con el apoyo de la Diputación.

La diputada provincial ha incidido en la complejidad de estos trastornos, con un espectro muy amplio y casos muy diferentes, y ha puesto el foco en que esta dificultad se acrecienta al contar con un número relevante de ciudadanos no diagnosticados. Paula Conesa ha mostrado su satisfacción un año más por que la colaboración de Diputación continúe en este proyecto y que llegue a todos los rincones.

"Tiene que estar en toda la provincia, porque en pueblos pequeños y ELA es más difícil llegar", ha afirmado la diputada, que ha recalcado que esta iniciativa va mucho más allá de un simple calendario, ya que "es importante dar esa visibilidad y que la gente sepa que hay profesionales que están aquí, en diferentes puntos de la provincia, que tienden su mano con especialistas, con terapias y, sobre todo, con información".

La entidad, que cumple 45 años "y es una de las más antiguas de España", según ha asegurado su presidenta, se ha esmerado en el diseño de este calendario de la mano del Área de Servicios Sociales. "Somos de ámbito provincial y por eso tenemos mucha relación con la Diputación", ha afirmado Mayca López, que ha explicado que en esta edición se ha querido poner el énfasis en la infancia, "porque un diagnóstico temprano permite la atención temprana, terapias e intervenciones especializadas, y que vayan a tener una mayor calidad de vida".

También ha resaltado lo crucial que es la etapa escolar y que puedan contar con adaptaciones y terapias que contribuyan a terminar esta etapa formativa y acceder a estudios superiores o empleos. "Necesitan esa ayuda", ha afirmado la presidenta de Autismo Cádiz, que también ha querido recordar que "el autismo no es una enfermedad y no se cura, es algo que acompaña toda la vida".

Con un donativo de cinco euros puede adquirirse el calendario en diversos puntos de la provincia: El Puerto, Cádiz, Sanlúcar, San Fernando, Algeciras o Jerez. También pueden efectuarse aportaciones por transferencia bancaria o con un Bizum al 04617, seleccionando la opción 'aportar a una causa solidaria'.

El calendario está realizado por EstamosGrabando, un estudio de fotografía radicado en Jerez, en cuya representación ha intervenido, a través de un vídeo, Aurora Ruiz, que ha explicado la mecánica de la sesión de fotos y lo que ha supuesto desde el plano humano la realización de este calendario.