La Diputación de Barcelona se interesa por la plataforma electrónica eC@diz la Diputación de Cádiz

Plataforma eC@DIZ de la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Personal técnico de la Diputación de Cádiz ha mantenido un encuentro de trabajo con homólogos de la institución provincial de Barcelona, que había mostrado su interés en conocer la plataforma eC@DIZ, un sistema informático que hace posible la tramitación electrónica en el caso de la provincia gaditana.

En una nota, la Diputación ha explicado que el organismo gaditano dispone de una plataforma donde se gestionan los expedientes de forma electrónica, que a su vez se integra con las plataformas del Estado y a lo que se añade el archivo electrónico único.

De esta manera, la Diputación completa el círculo de su digitalización, al permitir que todos los servicios que presta se pueden realizar de manera digital. Entre otras cifras, la institución gaditana cuenta con más de 1.500 tramitadores, más de 50.000 notificaciones electrónicas, o más de 80.000 decretos inscritos.

La Diputación de Barcelona ha mostrado su interés por conocer más detalladamente las integraciones y funcionalidades de eC@DIZ, así como su vinculación con el archivo electrónico único, algo que se ha llevado a cabo en una reunión telemática que ha resultado "muy provechosa".

El portal implantado por la Diputación Provincial de Cádiz persigue finalidades como la simplificación administrativa, agilizar los trámites con la administración ahorrando tiempo y desplazamientos presenciales, una mayor comunicación entre las partes implicadas, y la mejora del servicio público para la ciudadanía.

Entre la información a la que se puede acceder desde eC@DIZ, está la consulta de títulos universitarios, la familia numerosa, grado de discapacidad, sanciones, plusvalías, etcétera.

La Diputación ha instalado ya eC@DIZ, además de en la propia institución, en los ayuntamientos de La Línea de la Concepción y Medina Sidonia, en el Consorcio Institución Ferial de la provincia de Cádiz, en el Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia, en el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz y en Entidades Locales Autónomas (ELA) como El Torno, Torrecera, San Isidro del Guadalete y Nueva Jarilla, todas ellas pertenecientes a Jerez de la Frontera.

Además, se han interesado recientemente por ella los ayuntamientos de Benaocaz, Bornos y Algodonales, así como la ELA Estella del Marqués, entre otros.

La implantación de eC@DIZ en entidades locales de la provincia gaditana suele requerir unos dos meses en su totalidad. El procedimiento habitual sigue cinco pasos: petición por parte del ayuntamiento o entidad a Diputación, suscribir un convenio, reuniones de trabajo, la implantación en sí y, por último, asistencia y acompañamiento por parte de la Diputación.

Cuando la entidad obtiene la plataforma, dispone de lo siguiente: registro electrónico, notificaciones, herramientas de publicidad, integración con la contabilidad, archivo electrónico, conexión con herramientas internas, apoyo en la tramitación, integración con herramientas estatales, firma electrónica y el Cep@l, el Catálogo Electrónico de Procedimientos de la Administración Local de la Junta de Andalucía.