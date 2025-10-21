Diputación de Cádiz abre el plazo para conformar el Catálogo de Agrupaciones de su programa Carnaval 2026

CÁDIZ 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz prepara ya su programa Carnaval 2026, que se desarrollará entre el 14 de febrero y 15 de marzo con el objetivo de coordinar y realizar actuaciones carnavalescas en los municipios con población de hasta 50.000 habitantes y en las entidades locales autónomas.

Para el desarrollo de este programa, la Diputación ha publicado las bases de la convocatoria para que coros, comparsas, chirigotas o cuartetos, independientemente de su participación en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz, puedan inscribirse en el Catálogo de Agrupaciones Carnavalescas de la Fundación Provincial de Cultura.

Como ha indicado la Diputación en una nota, el hecho de formar parte de dicho catálogo no implica la obligación de contratación de los grupos, ya que serán los propios ayuntamientos los que elijan la agrupación que actuará en su localidad en virtud de la oferta existente.

Los grupos disponen de 20 días naturales a contar a partir de este martes 21 de octubre, después de que las bases de la convocatoria fueran publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia del día 20 de octubre, para inscribirse en el programa.