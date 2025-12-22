Diputación de Cádiz abre el plazo de solicitudes para los itinerarios formativos del proyecto Empleo Cerca

Archivo - Andrés Clavijo, diputado de Fondos Europeos, Fomento y Empleo de la Diputación de Cádiz, en el pleno. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado en su edición de este 22 de diciembre la convocatoria por la que establece que a partir de este martes las personas interesadas dispondrán de 20 días hábiles para inscribirse en el proceso de selección del proyecto Empleo Cerca, una iniciativa del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz.

El proyecto tiene como finalidad mejorar la empleabilidad e inserción laboral de personas desempleadas, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad o alejamiento del mercado de trabajo, ha indicado la Diputación en una nota.

Se trata de un proyecto aprobado por la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local en el marco del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Efeso) del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), periodo 2021-2027. El presupuesto total de Empleo Cerca asciende a 9.485.226,73 euros, de los que el FSE+ aporta algo más de ocho millones y el resto corresponde al IEDT, que dirige el diputado provincial Andrés Clavijo.

Entre los datos que se manejan para el desarrollo del proyecto, se contemplan hasta 95 itinerarios formativos, con 39 especialidades distintas. Se impartirán un total de 51.475 horas de formación y está previsto que participen 1.140 personas, de las que 855 serán mujeres y 665 desempleadas de larga duración, y que se consigan unas 285 inserciones laborales por cuenta ajena o propia.

Los itinerarios formativos se van a llevar a cabo en 43 municipios de la provincia. En los casos concretos de Cádiz, Algeciras y Medina Sidonia el proyecto se ejecutará en Zonas Urbanas Desfavorecidas (ZUD). En Jerez de la Frontera se actuará en las barriadas rurales de El Portal, Lomopardo, Los Albarizones, Las Pachecas, El Mojo, Baldío-Gallardo, Torremelgarejo, Mesas de Santa Rosa, Las Tablas Añina-Polila, Mesas de Asta, Gibalbín, Rajamancera, Cuartillos, La Ina, Majarromaque, Puente de la Guareña y La Corta.

En cuanto al perfil de los destinatarios del proyecto, cabe destacar que está dirigido a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo. Se priorizará a las personas desempleadas de larga duración, mujeres, mayores de 45 años, personas con discapacidad a partir del 33%, nacionales de terceros países, personas de origen extranjero, miembros de minorías y personas en situación socioeconómica de vulnerabilidad, pobreza, exclusión o discriminación, acreditable mediante informe de Servicio Sociales.

Las personas que finalmente sean seleccionadas para participar en los diferentes itinerarios tendrán derecho a una beca de formación de 13,45 euros brutos por día lectivo.

Toda la información sobre esta convocatoria se puede consultar en el BOP y en la página web del IEDT de la Diputación Provincial de Cádiz.