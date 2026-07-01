Diputación de Cádiz abre seis carreteras de la red provincial durante el mes de junio

Carretera Jimena-Puerto Galis tras ser arreglada por la Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz, que coordina Javier Bello, ha restablecido el tráfico en seis carreteras de la red provincial durante el mes de junio, por lo que actualmente sólo cuatro vías provinciales permanecen cerradas a la circulación, aunque dos de ellas --la de Albuera (CA-8104) y la de acceso a Los Hurones (CA-8105), ambas en Ubrique-- abrirán al tráfico en julio, según las estimaciones previstas.

Según ha indicado en una nota, las carreteras abiertas durante este mes de junio con la CA-8102 que comunica Prado del Rey con Zahara de la Sierra, la CA-9102 de acceso a Olvera, la CA-9104 que enlaza los términos de Grazalema y Zahara a través del puerto montañoso de Las Palomas, la CA-9106 de acceso a Torre Alháquime, la CA-9107 de Lora en Alcalá del Valle y la CA-8201 entre Jimena y Puerto Galis.

En este sentido, ha apuntado que estas vías han recuperado sus prestaciones en términos de seguridad vial tras repararse los desperfectos ocasionados por la sucesión de borrascas del último invierno.

Así, en estos momentos sólo cuatro vías provinciales permanecen cerradas a la circulación, la de Albuera (CA-8104) y la de acceso a Los Hurones (CA-8105) abrirán al tráfico en julio, según las estimaciones contempladas en el Área de Cooperación. Por su parte, en la CA-9113, entre El Gastor y Setenil, se interviene en tres tramos, según ha explicado la Diputación.

Así, las obras que se emprenden en esta vía entre los puntos kilométricos 1,5 y 4, concluirán en este mes de julio, mientras que las que se ejecutan entre los puntos 8,6 y 14,4 se terminarán a final del verano. Por su parte, la reparación requerida para el tramo entre el kilómetro cero y el 4 será objeto de un contrato específico que se tramitará por vía de urgencia.

Diputación ha señalado que una intervención de gran calado que concluirá a final de año, previsiblemente en noviembre, será la que se lleva a cabo en la CA-9101, entre Olvera y Coripe. En este sentido ha explicado que invierte en esta actuación casi tres millones de euros con el propósito de resolver una solución técnica duradera en un punto de especial complejidad como es el kilómetro 6. En este enclave, inundable, se han registrado recurrentes desbordamientos al confluir en dicho paraje el río Guadalporcún y el arroyo Bermejo.

En el último invierno la crecida de ambos cauces se llevó por delante un tramo de 60 metros de carretera, según Diputación, que ha explicado que con las obras que se ejecutan en la actualidad se quieren asentar dos pasos, uno que salve el arroyo y otro el río, de 45 y 60 metros de longitud. Ya se está preparando la base de terraplén conforme a la dimensión de estas nuevas obras y su ejecución propiciará una elevación de la rasante, más allá de los tres metros sobre la actual cota.

Diputación encaró los daños registrados en las carreteras de la red provincial optando por la declaración de obras de emergencia. En este procedimiento se incluyeron 21 vías, de las que 17 ya están plenamente operativas y dos más abrirán al tráfico en julio. Entre los proyectos de ejecución, las asistencias técnicas, los contratos de seguridad, así como las intervenciones globales de conservación, geotecnia o balizamiento, Diputación ha invertido en este operativo especial 20.233.209 euros, ha recordado.

En este sentido, ha indicado que el procedimiento de emergencia ha resuelto en menos de cinco meses una intervención que, por vía ordinaria, hubiera alcanzado los 15 meses de duración entre la consignación del crédito, redacción de proyectos, licitación de obras y ejecución efectiva de los trabajos.

Asimismo, ha recordado que en el año 2027 entrará en vigor un nuevo contrato de conservación de la red provincial, que fortalecerá las tareas que desempeñan las Brigadas de Carreteras. En virtud de esta contratación se invertirán 5,2 millones de euros, cada año, en el mantenimiento de una red de 110 carreteras que suman un trazado de más de 800 kilómetros.