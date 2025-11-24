Diputación de Cádiz y la Academia de Bellas Artes de Cádiz retoman relaciones para desarrollar iniciativas culturales

La presidenta de Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, junto al responsable de la Academia de Bellas Artes de Cádiz, Pablo Juliá, y otros representantes de ambas entidades. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz y la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz han mantenido una reunión para retomar sus relaciones y coordinarse en el desarrollo de actividades culturales que se llevarán a cabo el próximo año 2026.

Dichas iniciativas se concretarán antes de que concluya el presente año, en el curso de una reunión con presencia de representantes técnicos de las dos instituciones, ha indicado en una nota la Diputación.

El compromiso por ambas partes ya se ha explicitado en el encuentro que han mantenido la presidenta de Diputación, Almudena Martínez, y el responsable de la Academia de Bellas Artes, Pablo Juliá. El vicepresidente primero de la institución provincial, Juancho Ortiz, también ha asistido a esta reunión junto a Carmen Bustamante y Bernardo Palomo en calidad de miembros de la Junta de Gobierno de la Academia.

Más allá de las actividades culturales de común acuerdo que se emprendan, la entidad podrá recuperar el Palacio Provincial como sede de la ceremonia de nuevos ingresos de la entidad. Como se ha apuntado, se trata de la academia más antigua de Andalucía y la segunda de España.

Almudena Martínez y Pablo Juliá han valorado la necesidad de establecer una alianza que se plasme en manifestaciones artísticas "de calidad" para la sociedad. Ambos representantes han reconocido "la pujanza cultural" de la Academia, así como "la versatilidad de las disciplinas que congrega, su solvencia y prestigio".

En este sentido, Diputación ha señalado a exposiciones y premios de artes plásticas que "confirman esa trayectoria" y por las que se puede canalizar esta nueva cooperación entre instituciones, recordando que en 2026 se conmemorará el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla.