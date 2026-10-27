Diputación de Cádiz analiza en Oslo el proyecto GatE para impulsar la igualdad de género en el sector energético

Integrantes de la reunión en Oslo el proyecto GatE para impulsar la igualdad de género en el sector energético - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz sigue avanzando en el impulso de la igualdad de género en el sector energético de la provincia mediante el desarrollo del proyecto europeo GatE (siglas en inglés de Igualdad de Género en la Transición hacia la Energía Verde), una iniciativa europea en la que participa la institución provincial junto a instituciones de otros cuatro países. Para ello, ha mantenido una reunión en Oslo (Noruega) con diversos socios del proyecto.

Financiado por el programa Erasmus+, tiene como objetivo aumentar la participación y el liderazgo de las mujeres en el sector energético y reforzar su papel en la transición verde, ha indicado la Diputación en una nota.

La reunión en Oslo ha servido para revisar los avances alcanzados por cada una de las 11 entidades participantes y coordinar las próximas actuaciones, entre las que figuran programas de formación y mentoría, campañas de sensibilización y reconocimientos a organizaciones comprometidas con la igualdad.

La Diputación ha ofrecido resultados, por ejemplo, de una jornada de trabajo participativa celebrada en mayo en Puerto Real centrada en analizar cómo favorecer una mayor presencia de las mujeres en el ámbito de la energía verde y la transición ecológica.

La sesión ha reunido a representantes de administraciones públicas, empresas, entidades sociales y organizaciones vinculadas a la igualdad y a la sostenibilidad. Acciones similares se desarrollaron en Bélgica, Grecia y Noruega con la idea de obtener datos que contribuyan a impulsar un mercado laboral energético más inclusivo.

A este trabajo de la Diputación se suma ahora la campaña multimedia 'Mujeres que lideran el cambio en la Transición Verde'. Esta iniciativa busca dar visibilidad a las profesionales del sector y acercar sus experiencias a nuevas generaciones.

La campaña se está difundiendo mediante fotografías, testimonios, vídeos, datos oficiales e infografías en las redes sociales, página web y canales institucionales de la Agencia Provincial de la Energía y la propia Diputación.

Los contenidos abordan algunas de las barreras que todavía dificultan la incorporación y la progresión profesional de las mujeres en el sector, como la falta de referentes femeninos, los estereotipos asociados a las profesiones técnicas, las dificultades de conciliación o la menor presencia de mujeres en los puestos de liderazgo.

Esta acción cuenta con la colaboración de mujeres con diferentes perfiles y trayectorias vinculadas a la ingeniería, la industria, la planificación energética, las energías renovables, la administración pública y las políticas de igualdad. Sus experiencias permitirán generar referentes y acercar las oportunidades del sector a otras mujeres, especialmente a las más jóvenes.

Esta campaña culminará en febrero de 2027 con la celebración de una jornada que reunirá a profesionales, administraciones públicas, empresas, entidades educativas y organizaciones sociales con el objetivo de compartir buenas prácticas que favorezcan la igualdad de oportunidades, promover el diálogo entre instituciones, presentar las principales herramientas creadas en el proyecto GatE y fomentar compromisos para impulsar una mayor participación femenina en el empleo verde.

En la reunión celebrada en Oslo se han coordinado también las próximas líneas programadas en el proyecto GatE. Entre ellas, destaca un programa piloto de mentoría en el que participarán 124 mujeres y que posibilitará el acompañamiento profesional a interesadas en incorporarse o progresar en el sector energético. La convocatoria de selección se abrirá en breve.

Como se ha indicado, se pondrán en marcha además dos cursos gratuitos en formato virtual de 40 horas, cada uno con su certificado correspondiente. Uno dirigido a mujeres que se preparan para incorporarse profesionalmente al sector energético, y otro destinado a quienes desean reorientar su trayectoria laboral hacia este ámbito.

A estas acciones se sumará una formación específica para profesionales de la orientación educativa y laboral, con el fin de mejorar el asesoramiento sobre las oportunidades formativas y profesionales vinculadas a la energía.

El proyecto incluye asimismo un Programa de Embajadoras GatE --uno por cada país participante--, en los que mujeres referentes compartirán en seminarios virtuales sus experiencias y trayectorias profesionales, así como tres campañas de sensibilización para fomentar la participación femenina en la transición energética.

Finalmente, está prevista la entrega de los Premios Europeos GatE. Se reconocerán a empresas y organizaciones que desarrollan buenas prácticas en materia de igualdad de género en el sector energético. El plazo de presentación de candidaturas se abrirá el 2 de noviembre y finalizará a finales de ese mes. La entrega de los reconocimientos tendrá lugar en un evento internacional previsto en Bruselas a finales de enero de 2027.

La reunión celebrada en Oslo es la tercera de este equipo internacional. La segunda e celebró en Cádiz en el mes de marzo.

El proyecto GatE cuenta con un presupuesto de un millón de euros, cofinanciados al 80 por ciento con fondos europeos. La Diputación de Cádiz participa en el proyecto a través de la Agencia Provincial de la Energía, adscrita al Área de Transición Ecológica.