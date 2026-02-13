Diputación de Cádiz anuncia un "plan de reconstrucción" para la provincia tras incidencias por borrascas

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, en una visita al municipio de Ubrique para ver junto a su alcalde, Mario Casillas, los desperfectos ocasionados por las borrascas Leonardo y Marta. ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha anunciado este viernes la puesta en marcha de un "plan de reconstrucción" de la provincia gaditana tras las incidencias que se han registrado debido al paso de un tren de borrascas en las últimas semanas.

"Este Gobierno va a estar presente en toda la provincia, sobre todo donde se han producido los mayores años. Serán meses duros y de mucho trabajo, pero ningún municipio se va a quedar atrás", ha dicho en palabras recogidas en una nota por la Diputación.

Martínez ha puesto el foco en los presupuestos de 2026 para poder hacer frente a las necesidades detectadas desde las distintas áreas provinciales, un "documento vivo" que se irá adaptando a las demandas de los municipios. Sobre esto, el vicepresidente primero y responsable de Economía y Hacienda, Juancho Ortiz, ha puntualizado que se ha ofrecido a los alcaldes la posibilidad de modificar el objeto de las subvenciones nominativas que ya están contenidas en las cuentas provinciales.

Almudena Martínez se ha remontado al miércoles 4 de febrero, fecha en la que comienzan a producirse las incidencias de mayor calado en la provincia a causa del temporal. Fue entonces cuando se puso en marcha "toda la maquinaria" de la Diputación para "estar presente en los municipios que más lo necesitaban".

Se estableció entonces un trabajo "responsable, comprometido, en contacto con los ayuntamientos y en coordinación con el resto de administraciones públicas" para "garantizar la integridad y seguridad de la ciudadanía".

El otro "gran propósito", para el que se ha contado con "la implicación y esfuerzo" de toda la estructura orgánica y técnica de la Diputación, ha sido evitar que las poblaciones se quedaran incomunicadas. Así, uno de los principales puntos de la acción de choque ha sido la actuación en las carreteras de la red provincial afectadas por las lluvias, corrimientos de tierra o el arrastre de lodo y otros elementos. En el peor momento de los últimos días se han llegado a cortar total o parcialmente hasta 39 vías de toda la provincia.

A este respecto, el responsable de Cooperación de la Diputación, Javier Bello, ha trasladado que se ha llevado a cabo una coordinación con ayuntamientos y resto de administraciones para señalizar los problemas en las carreteras, repararlas "cuando ha sido posible" o realizar cortes con la premisa de "paliar la incomunicación" de los núcleos poblaciones, estableciendo rutas alternativas y priorizando la seguridad ciudadana.

Las medidas de emergencia tomadas desde el mismo 4 de febrero han supuesto una inversión de más de dos millones de euros y la movilización de efectivos profesionales y maquinaria especializada. A esta cifra se sumarán 1,5 millones más a través del Área de Presidencia, que se harán efectivos tras aprobarse su movilización en el Pleno del próximo miércoles. La suma ascenderá así a 3,5 millones de euros sólo para actuaciones en carreteras.

Con todo esto se han realizado ya cinco contratos mediante el procedimiento de emergencia. El primero, por importe de 153.897 euros, fue firmado el mismo 4 de febrero y permitió la contratación de empresas externas para el apoyo a las brigadas en las cuatro demarcaciones de la red provincial en labores como la limpieza de calzadas y los sistemas de drenaje.

El segundo contrato ha sido con Tragsa, alcanzado como medio propio, y es el de mayor cuantía, cifrado en 1.300.019 euros. Este permite disponer de maquinaria de grandes prestaciones, como es el caso de las grúas giratorias, capacitadas para la limpieza de cunetas y drenajes.

Además, se ha firmado otro contrato de actuaciones para reparar calzadas, estabilizar taludes y recuperar la funcionalidad de los drenajes, y se ha realizado un contrato de asistencia técnica en geotecnia, orientado a estudiar la naturaleza y composición del terreno como paso previo a intervenciones de calado como roturas de la calzada o deslizamientos.

Por último, se ha realizado un contrato de suministro e instalación de nuevas señalizaciones verticales, horizontales y sistemas de balizamiento para refuerzo de la seguridad vial.

Más allá de todo esto, se está trabajando en nuevos contratos de emergencia para actuar en puntos concretos de la red con especial afectación.

Almudena Martínez ha puesto el acento en que, de cara a futuras actuaciones a consecuencia del tren de borrascas, es "fundamental" la evaluación previa de los daños producidos. Es ahí donde está actuando el Área de Asistencia a Municipios, que desde el primer día se puso a disposición de los alcaldes con el ofrecimiento de medios humanos y técnicos.

El diputado responsable del Área de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, ha comentado que el pasado año, tras las consecuencias de la dana de Valencia, la Diputación ofreció formación especializada en la activación de planes de emergencia a alcaldes, alcaldesas y personal técnico municipal, y desde su Área se están realizando acciones concretas.

Una de ellas es la evaluación técnica pormenorizada de riesgos. Para ello, desde el próximo lunes va a estar trabajando sobre el terreno una empresa especializada en geotecnia, llegada desde Valencia, contratada expresamente para ello. Además, los arquitectos y aparejadores de los Servicios de Asistencia a Municipios (SAM) están coordinándose con los ayuntamientos para realizar la inspección técnica y la evaluación de daños.

Estos profesionales están atendiendo las demandas para la redacción de proyectos y se han ofrecido también los servicios de la Diputación para asesorar a las entidades locales en la solicitud de ayudas para la recuperación, para la asistencia económica y jurídica, así como en materia de contratación pública.

En cuanto a la asistencia que se está prestando a la ciudadanía, especialmente a las personas más vulnerables, se está canalizando a través del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, con la diputada Paula Conesa al frente.

Una de las primeras medidas adoptadas fue la movilización de equipos de emergencia para la atención psicosocial de las personas usuarias de los Servicios Sociales en municipios afectados, con acción específica en la sierra y Campo de Gibraltar.

La diputada ha detallado que en Grazalema los profesionales establecieron contacto telefónico "con hasta 368 usuarios que habían sido desalojados de sus hogares en las 24 horas posteriores". El primer objetivo era establecer su ubicación y las condiciones en que se encontraban, así como conocer sus necesidades. A partir de ahí, los equipos ya están trabajando in situ tanto en Ronda (Cádiz), donde se encuentra la mayoría de estas personas, como en otras localidades del entorno, para darles una atención personalizada y tratamiento psicológico.

En los próximos días se afronta lo que la diputada ha definido como una "etapa muy complicada de recuperación". El Área de Servicios Sociales ya se está coordinando con Cruz Roja y el Servicio 112 para trabajar en la limpieza de las viviendas más afectadas.

Por otro lado, ante la previsible llegada de nuevos usuarios a la red de Servicios Sociales de la Diputación, Paula Conesa ha anticipado que habrá que aumentar la partida destinada a las ayudas económicas familiares y de emergencia.

Almudena Martínez ha lanzado un mensaje de "orgullo por la provincia, por la responsabilidad y el buen hacer de sus alcaldes y sus ciudadanos" y ha agradecido "el esfuerzo y la lealtad" de las instituciones públicas.

También del conjunto de servicios de la Diputación Provincial, que ha articulado otras medidas urgentes como la asistencia técnica de Epicsa a los trabajadores de los ayuntamientos más afectados, como Grazalema, o la puesta a disposición de los hoteles de la red pública Tugasa para alojar y dar de comer a las personas que han tenido que salir de sus hogares por seguridad.