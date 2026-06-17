Diputación de Cádiz aprueba cinco millones en inversiones para asuntos sociales, cultura, deporte y servicios públicos

El Pleno ordinario del mes de junio de la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario del mes de junio de la Diputación de Cádiz ha aprobado este miércoles subvenciones nominativas a diferentes entidades por valor de casi cinco millones de euros, que se invertirán en iniciativas destinadas a asuntos sociales, cultura, deporte y servicios públicos.

En una nota, la Diputación ha indicado que también se han aprobado todas las mociones propuestas por los grupos políticos, con especial incidencia en temas de infraestructuras y transporte.

Las subvenciones nominativas aprobadas tienen diferentes ámbitos de actuación. Destacan las políticas sociales para colectivos de la población con grandes necesidades, como plazas de residencia, comedores escolares para alumnado con necesidades especiales o ayuda a domicilio. También las hay para cultura y conservación del patrimonio histórico artístico, servicios públicos, promoción del deporte y el sector primario.

En el apartado de políticas sociales, se dedican más de 1,2 millones de euros para 40 plazas de residencia para personas mayores, comedores escolares del alumnado con necesidades especiales de Afanas El Puerto y Bahía, al alumnado de Afanas Sanlúcar, Rota, Chipiona y Trebujena, al de Afanas Cádiz y de Upace San Fernando, al servicio de ayuda a domicilio de Trebujena y al de Atención a Personas con Discapacidad de Fegadi.

También se destinan 1,56 millones para ayudas a la cultura, la recuperación del patrimonio histórico religioso y fiestas de diferentes localidades.

La promoción del deporte recibe 1,1 millones para actividades deportivas, clubes, instalaciones e impulso al fútbol base que incluye el patrocinio del evento Leyendas de España y una ayuda para la adecuación y consolidación del campo Marcos Monge como instalación de referencia para el fútbol base en El Puerto de Santa María.

También se destinan 266.300 euros a ayudas al sector primario.

Por otro lado, se ha aprobado la modificación de los estatutos sociales de Epicsa y se ha dado cuenta del informe de evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad del ejercicio 2025 y del informe de verificación de la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos de los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Además, se ha aprobado la delegación de competencia sancionadora por infracciones con el Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas y el Ayuntamiento de Barbate.

El Pleno también ha actualizado el precio público para la realización de actividades participativas con público en la formación práctica del alumnado en la Escuela de Hostelería y Turismo de la Diputación.

MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

Las infraestructuras han protagonizado las mociones presentadas por el grupo Popular, que ha visto cómo se aprobaba su propuesta con una batería de medidas alusivas al servicio ferroviario gestionado por Renfe y Adif en la provincia de Cádiz.

Entre ellas, la realización de una auditoría sobre el estado de los trenes, la ampliación de todas las frecuencias de tren de Larga y Media Distancia, soluciones de urgencia frente a las averías, la aplicación de un plan de contingencia y declarar el rechazo de la Diputación ante el "progresivo deterioro del servicio".

También ha prosperado la moción del PP para pedir al Gobierno de España que comparezca y ofrezca explicaciones "públicas, inmediatas y transparentes" sobre el contenido, el coste económico añadido y el impacto técnico de la modificación del proyecto del nudo de Tres Caminos y exigir al Ministerio de Transportes la publicación íntegra, detallada y desglosada de los sobrecostes derivados del modificado del proyecto, así como información de los nuevos plazos.

El PSOE ha solicitado a la Junta de Andalucía que cree un órgano permanente de interlocución directa como es la mesa de la discapacidad, un foro donde se planifiquen las políticas públicas del sector de forma transversal así como incrementar de forma inmediata la asignación económica por plaza en los centros de atención a personas con discapacidad.

Una proposición del PSOE en apoyo a la celebración del Orgullo LGTBI 2026 también ha sido ratificada por el Pleno. Entre sus peticiones se cuentan una declaración institucional de apoyo a este evento en ésta y futuras ediciones, la condena de episodios de Lgtbifobia, la exhibición de la bandera multicolor en el edificio, impulsar campañas de sensibilización, promover programas de acciones de formación y sensibilización o incorporar la perspectiva Lgtbi, entre otras.

Ha sido ratificada la proposición del PSOE relativa a la situación de la dependencia en Andalucía, en la que ha instado a la Junta de Andalucía a abrir un diálogo con representantes de trabajadoras de la dependencia para elaborar un plan de choque que mejore diversas carencias del sistema como el refuerzo de plantillas, la reducción de las listas de espera, la agilización de procedimientos, la mejora de los sistemas informáticos y la publicación completa de los datos estadísticos.

Izquierda Unida ha presentado dos mociones dirigidas a medidas que debe adoptar la administración autonómica. De este modo, se ha instado a la Junta a poner en marcha un plan extraordinario de inversiones para los colegios rurales de Conil, que permita evaluar técnicamente su estado estructural, ejecutar obras de rehabilitación y mejora, garantizar la seguridad y afianzar unas instalaciones "dignas y adecuadas", para solventar la situación que presentan al menos tres de los centros de esta zona, el CPR Campos de Conil, el CPR La Isleta, y el colegio San José de Calasanz.

También pide soluciones provisionales para los centros afectados y se ha instado a la Junta a garantizar la continuidad de la Consejería de Igualdad, así como del Instituto Andaluz de la Mujer, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Además, se ha solicitado la planificación y ejecución de las políticas que favorezcan la igualdad y la corresponsabilidad.