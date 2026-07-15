Diputación de Cádiz aprueba en Pleno ayudas a municipios y entidades por valor de más de 56 millones de euros

Almudena Martínez, presidenta de la Diputación de Cádiz, en el Pleno del mes de julio. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Corporación de la Diputación de Cádiz ha respaldado en el Pleno celebrado este miércoles la puesta en marcha de una serie de medidas destinadas a inversiones, servicios municipales, actuaciones deportivas, culturales y sociales en la provincia que suman más de 56 millones de euros.

Según ha indicado Diputación en una nota, en concreto se ha aprobado de forma inicial el Plan Cádiz Marcha+ 2026, el Plan de ayudas para la redacción de planes generales de ordenación urbana de municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes y el Plan de ayudas para la Contratación de Personal Técnico, así como varias modificaciones presupuestarias.

Así, el Plan Cádiz Marcha+ 2026 cuenta con un presupuesto de 33.714.997 euros con los que se podrán realizar 160 actuaciones destinadas a reparar los daños provocados por los temporales de invierno y favorecer el crecimiento de los municipios de la provincia, 45 ayuntamientos y las diez entidades locales autónomas gaditanas.

La iniciativa, que ya adelantó la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, a todos los alcaldes de la provincia durante el Consejo de Alcaldía celebrado en abril, ha sido aprobada de forma inicial por unanimidad.

El Cádiz Marcha+ 2026, cuya dotación procede de los remanentes de Tesorería, cuenta con una dotación económica que supone un crecimiento del 118 por ciento respecto a la edición anterior según señaló Almudena Martínez en su momento. Este presupuesto permite aumentar hasta 160 las actuaciones que se van a financiar en las distintas poblaciones y también, sobre las bases del plan, ampliar la tipología de las actuaciones financiables.

De esta manera, además de para desarrollar las competencias municipales, el Plan permitirá a las localidades destinatarias realizar inversiones orientadas a la reparación, restitución, reconstrucción, rehabilitación o creación de infraestructuras afectadas por los temporales. También son novedad los criterios de distribución del presupuesto que favorecen de forma positiva a los municipios con menos población y recursos, según ha explicado la Diputación.

Junto al Cádiz Marcha, la Corporación ha aprobado de forma inicial el Plan de Asistencia Económica para la redacción del Plan General de Ordenación Municipal de municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes. Este programa cuenta con un presupuesto de 658.061 euros y facilitará a los ayuntamientos la realización de los trabajos previos necesarios para la elaboración de sus respectivos planeamientos urbanísticos, según ha señalado.

Relacionados también con estos dos, se ha aprobado un tercer plan, que es el de Contratación de Personal Técnico, que cuenta con un presupuesto de 1.600.000 euros, coincidiendo así con las solicitudes recibidas, y tiene como destinatarios a los ayuntamientos de menos de 25.000 habitantes.

Martínez del Junco ha destacado durante el Pleno el "compromiso de la Diputación con los pueblos de la provincia, tal y como demuestra la puesta en marcha de estas iniciativas". A estos planes hay que añadir los más de 20 millones de euros en modificaciones presupuestarias que permitirán desarrollar proyectos, obras e iniciativas de ayuntamientos, entidades sociales, deportivas y culturales de la provincia, ha recordado.

De entre estas, ha destacado las ayudas a la construcción de apartamentos protegidos en régimen de alquiler social para personas mayores en Sanlúcar, la construcción de la ronda de circunvalación Este en Alcalá del Valle, la reparación de daños provocados por los temporales en la Vía Verde, mejoras en equipamientos y espacios públicos municipales y los programas de Navidad en pueblos y entidades locales autónomas.

Además de eso, en el apartado de mociones presentadas por los grupos políticos, ha habido acuerdo en todas las propuestas, que han obtenido mayoría de votos a favor. Así, en el Pleno se han debatido y se ha llegado a acuerdos sobre asuntos relativos a los autónomos, a servicios públicos, el alga invasora, el Plan Infoca o los derechos del pueblo saharaui.