Diputación de Cádiz y Asociación de la Prensa de Jerez estudian ampliar su colaboración para que redunde en la sociedad

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, junto a Javier Benítez y Ana Huguet, representantes de la Asociación de la Prensa de Cádiz, y a Juancho Ortiz, vicepresidente primero de la Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha mantenido un encuentro con una representación de la nueva directiva de la Asociación de la Prensa de Jerez (APJ), formada por su presidente, Javier Benítez, y la vocal Ana Huguet, para abundar en la ampliación de las vías de colaboración que mantiene la institución provincial con esta entidad para que sus actividades redunden en la sociedad gaditana.

La reunión ha servido además de presentación institucional del renovado equipo directivo y de las diferentes líneas de acción y proyectos que la entidad periodística va a desarrollar en este mandato, especialmente los de mayor interés público que pueden contar con la colaboración de la institución provincial, ha indicado Diputación en una nota.

La Diputación mantiene una línea de colaboración "activa y estable" desde hace años con la APJ, la cual se mantendrá en el ejercicio 2026 y se reforzará. Para ello, el colectivo profesional, que presta servicios sobre todo a periodistas de la comarca de Jerez, así como de la sierra y la Costa Noroeste, ya cuenta con varias iniciativas sobre la mesa.

La presidenta provincial se ha mostrado predispuesta a ampliar esa colaboración con vistas a que "redunde en la sociedad, en una mayor utilidad pública para la comarca y la profesión". Para ello, se van a estudiar las posibles vías para articularla.

En este sentido, la nueva directiva ha expresado su propósito de convertirse en "una herramienta útil" en la creación de empleo y la prestación de sus servicios a las personas asociadas y al conjunto de la sociedad. De esta manera, ya han creado un sello editorial para publicar libros de periodistas y trabajan en la renovación de su imagen corporativa y en la creación de un nuevo premio periodístico. Otros objetivos son aumentar el número de socios y socias de este colectivo.

Almudena Martínez ha reiterado el apoyo de la institución provincial a la entidad y a su nueva junta directiva, a la que ha trasladado sus mejores deseos para el desarrollo de estos proyectos.

Además, ha resaltado el valor del trabajo de los profesionales en la sociedad, como "pilar de los sistemas democráticos", en los que el periodismo "es más necesario que nunca para informar con rigor a la sociedad y combatir la desinformación que caracteriza a esta era digital con enormes y vertiginosos flujos de información y proliferación de noticias falsas".