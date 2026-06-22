Diputación de Cádiz avanza en su Plataforma Inteligente con datos turísticos de la provincia

Archivo - Un comercio con recuerdos turísticos en una calle de uno de los municipios costeros de la provincia. - PATRONATO DE TURISMO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, a través de Epicsa (su empresa provincial de informática), está ejecutando una Plataforma Inteligente que en esta primera fase se centra en destinos turísticos. Según ha señalado, el objetivo es abrirla a datos de cualquier tipo relacionados con la provincia gaditana más adelante e, igualmente, centralizar los datos de todos los municipios de Cádiz.

Según ha indicado en una nota, esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID), impulsada por Segittur, la Sociedad de Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas del Ministerio de Industria y Turismo, y financiada con fondos europeos Next Generation.

Así, desde la iniciativa que impulsa Epicsa se están desarrollando actualmente seis casos de uso, siendo el primero una calculadora de huella de carbono, para medir el impacto ambiental de los viajes (dióxido de carbono, agua, residuos) y poder contribuir a la sostenibilidad.

El segundo es un caso sobre turismo azul, que pretende estructurar toda la oferta hídrica, incluyendo lagos y otros recursos del interior de la provincia. También hay un caso que gira en torno al turismo de alta gama, y su oferta de experiencias e ingresos de alto valor añadido, según ha explicado Diputación, que ha señalado que en cuarto lugar está el turismo deportivo, donde se quieren catalogar recursos y eventos de este segmento para atraer pernoctaciones fuera de la temporada alta.

Por su parte, el quinto caso de uso es sobre el enoturismo o cultura del vino, que refuerza la identidad enogastronómica de la provincia y la prepara para interoperar --compartir datos y posibilitar el intercambio de información-- a nivel nacional, y, por último, un apartado sobre turismo patrimonial y cultural, que busca distribuir mejor los flujos de visitantes.

Según Diputación, una parte importante del proyecto que lidera Segittur son las sinergias y la colaboración institucional entre los distintos entes que forman parte de la Plataforma Inteligente de Destinos. En total, son más de 40 diputaciones, cabildos, consejos insulares, los beneficiarios de esta iniciativa. Las oportunidades de cooperación y las líneas de trabajo conjuntas permiten maximizar el impacto del proyecto.

En este marco, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, municipio de la Comunidad de Madrid, se ha interesado por el módulo de turismo deportivo que está realizando la Diputación de Cádiz. Y, en el sentido contrario, la Diputación gaditana 'consumirá' el módulo de turismo cultural y patrimonial en el que viene trabajando la Diputación de Sevilla.

Diputación ha señalado que la empresa Epicsa calcula que su plataforma, denominada CádizSubNodoDTI, podría entrar en funcionamiento a partir del otoño de este año 2026.

La Plataforma Inteligente de Destinos, promovida por Segittur, ha sido concebida como una infraestructura digital de ámbito nacional que permite integrar, relacionar y compartir datos públicos y privados para mejorar la gobernanza turística, impulsar la innovación y favorecer la toma de decisiones basada en información en tiempo real. Su finalidad es crear un ecosistema digital en el que administraciones, empresas turísticas y otros agentes del sector puedan colaborar y compartir información, según ha explicado la Diputación.