Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de El Puerto refuerzan con un convenio los servicios a personas con adicciones

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y el alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente cuarto de la institución, Germán Beardo, firman un convenio sobre el CTA - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y el alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente cuarto de la institución, Germán Beardo, han firmado este lunes un convenio que permite fortalecer el servicio provincial de atención a las drogodependencias y a otras adicciones.

La Diputación asume con este convenio la gestión del centro y el coste de la contratación de cuatro profesionales para el Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones (CTA) de El Puerto, como son un médico, un psicólogo, un trabajador social y un auxiliar de clínica, ha indicado esta institución en una nota. Además, cubre los medios técnicos, materiales y el soporte informático de los programas.

El Ayuntamiento, por su parte, costea el sueldo de un auxiliar administrativo y se hace cargo del mantenimiento de las instalaciones, mobiliario y gastos del edificio, como son limpieza, teléfono, luz y agua.

La presidenta provincial ha subrayado que con este acuerdo por un centro "que creemos que es esencial", las administraciones implicadas "seguimos apostando por las personas, por quienes más lo necesitan". Además, ha señalado que se da respuesta "no solo a las adicciones que se vienen atendiendo desde siempre --drogadicción o juegos--, sino que se está dando un momento de otras nuevas que son muy difíciles de detectar, como son a las nuevas tecnologías, que también se atienden en este centro".

Martínez ha expresado su agradecimiento a la diputada del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Paula Conesa, y a Germán Beardo, considerando que "cuando las administraciones se alinean, todo funciona".

El alcalde de El Puerto ha explicado que son unas cien personas las que son atendidas en este centro portuense al año. "Vivimos unos tiempos en los que hay grandes problemas en la calle, con nuevas intoxicaciones, nuevas politoxicomanías que necesitan de una respuesta institucional", ha comentado al respecto.

Ante este convenio, ha agradecido "la sensibilidad" de la Diputación con este problema que "no puede ser tabú", y ha afirmado que trabajar en la resolución de este problema "contribuye a hacer que El Puerto sea de todos y para todos".

La Diputación se hace así responsable de la gestión de este centro hasta ahora municipal, que se incorpora a la red provincial y se suma a los 12 centros y los dos equipos de apoyo que se despliegan en Puerto II y Botafuegos, con que contaba ahora. Para entender la dimensión de esta red, se ha señalado que los CTA de la provincia atendieron en 2025 a más de 9.000 personas.

Con este ejercicio de cogobernanza, ha apuntado la institución provincial, "se da estabilidad a este servicio básico para personas vulnerables en un momento complicado por la jubilación de buena parte de la plantilla", además, "refuerza su posición de referencia en Andalucía y se presenta como escudo social, una de las líneas de trabajo prioritarias de su acción de gobierno".

La red de CTA de Diputación es "referente" en Andalucía por "la calidad y especialización de sus tratamientos, donde se busca una atención personalizada, cercana y humana". Se tratan todo tipo de adicciones, siendo las más habituales las de cocaína, tabaco, cannabis, adicción al juego o a las compras. Además, cada vez tienen más peso las adicciones relacionadas con internet y las nuevas tecnologías.

En los CTA hay protocolos de atención especializados en mujeres con adicciones, que además son víctimas de violencia de género.

Tanto las adicciones, sus tratamientos y las maneras de detectarlas, como los perfiles de las personas con adicciones van transformándose con los tiempos. De ahí la importancia de que familiares o amigos alerten a profesionales si detectan síntomas.