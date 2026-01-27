Diputación de Cádiz capta ayudas de la Comisión Europea para la adaptación de ríos urbanos al cambio climático

Alcalá de los Gazules. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

EUROPA PRESS

La provincia de Cádiz es uno de los dos territorios españoles seleccionados por el programa europeo 'Pathways2Resilience' de la Comisión Europea para el desarrollo de 'Urraca', una iniciativa de adaptación de los ríos urbanos en la provincia de Cádiz, que recibe su nombre de sus siglas en inglés: Urban Rivers Adaptation in the Province of Cádiz. Este programa en la provincia está liderado por la Diputación de Cádiz, a través de la Agencia Provincial de la Energía.

Según ha explicado la Diputación en una nota, el objetivo es encarar el cambio climático del territorio provincial mediante la adaptación de tramos de ríos urbanos y reducir los riesgos asociados a inundaciones, sequías y degradación ecológica en entornos urbanos fluviales.

El presupuesto total del proyecto asciende a 209.796 euros, financiados en su totalidad por la Comisión Europea a través del programa Horizonte Europa, lo que permitirá desarrollar todas las actuaciones previstas sin cofinanciación local.

Con este programa se diseñarán planes de acción para la adaptación para cinco tramos piloto de ríos urbanos en municipios pequeños y medianos. En ellos se integrarán soluciones basadas en la naturaleza, gobernanza participativa y planificación estratégica alineada con los marcos europeos de adaptación, según ha indicado Diputación.

Asimismo, ha señalado que el proceso de selección ha sido muy competitivo, ya que únicamente se han financiado dos proyectos por cada Estado miembro de la Unión Europea, lo que refuerza el valor estratégico y la calidad técnica de la propuesta presentada por la provincia de Cádiz. Las regiones seleccionadas se suman a las 38 que iniciaron el programa en octubre de 2024.

Las actividades tendrán un año y medio de duración, de enero de 2026 a junio de 2027, que permitirán la elaboración de un diagnóstico de riesgos climáticos, el desarrollo de una estrategia, la organización de procesos participativos, talleres de co-creación, intercambios de aprendizaje entre regiones europeas, un programa de capacitación para personal técnico y cargos electos y otras acciones de comunicación, sensibilización y difusión, tanto a nivel provincial como nacional y europeo, entre otras acciones.

Se persigue así, según Diputación, incorporar soluciones basadas en la naturaleza e integrarlas en proyectos financiables que permitan atraer recursos públicos y privados. También impulsar la participación ciudadana con procesos inclusivos que incluyan a actores públicos, privados, académicos y sociales, así como establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la capacidad de adaptación al cambio climático a escala provincial, lo que se denomina 'resiliencia climática'.