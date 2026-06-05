Diputación de Cádiz celebra sesiones en varios municipios para informar sobre sus subvenciones y planes de Deportes

Una de las jornadas para informar sobre subvenciones y planes de Deportes. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Deportes de la Diputación de Cádiz, adscrito al Área de Desarrollo a la Ciudadanía que dirige Javier Vidal, ha celebrado recientemente tres jornadas informativas en Benalup-Casas Viejas, Arcos de la Frontera y Los Barrios respectivamente, que han servido para acercar a los municipios, clubes y entidades deportivas las principales líneas de actuación previstas por Diputación en esta materia para el año 2026.

Según ha indicado la Diputación en una nota, durante las jornadas se han expuesto tres líneas principales, como las convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Servicio de Deportes, dirigidas a deportistas individuales, entidades deportivas y clubes participantes en ligas nacionales no profesionales. En segundo lugar se ha expuesto el Plan de Adecuación y Mejora de Instalaciones y Espacios Deportivos (PAMIED por sus siglas) 2026, y por último el Plan Integral de Activación de la Cultura, Gastronomía y Deporte 2026.

Diputación ha recordado que las subvenciones de concurrencia competitiva tienen como finalidad apoyar la actividad deportiva provincial, favorecer la participación en competiciones oficiales, fortalecer el asociacionismo deportivo y contribuir a la continuidad de proyectos deportivos con incidencia en el territorio.

Asimismo, ha señalado que estas ayudas tienen consignados, presupuestariamente, un total de 1.750.000 euros, distribuidos de la siguiente manera: 100.000 euros para Deportistas Individuales; 100.000 euros para los Premios a Deportistas Destacados; 700.000 euros para Entidades Deportivas; mientras que Clubes de ligas nacionales no profesionales disponen de 850.000 euros.

Además, se ha presentado en estas sesiones el Plan de Adecuación y Mejora de Instalaciones y Espacios Deportivos 2026, destinado a promover actuaciones de mejora, conservación, adecuación y modernización de instalaciones y espacios deportivos municipales. Este Plan se configura como una herramienta de cooperación con los ayuntamientos para avanzar en la calidad, seguridad, funcionalidad y accesibilidad de los equipamientos deportivos de la provincia. El crédito previsto por Diputación para financiarlo este 2026 asciende a un total de 2.900.000 euros.

Otro de los contenidos abordados fue el Plan Integral de Activación de la Cultura, Gastronomía y Deporte 2026, una propuesta orientada a impulsar proyectos que fomenten la promoción cultural, gastronómica y deportiva, favoreciendo la dinamización local y la puesta en valor de los recursos propios de los municipios gaditanos. Este Plan en el ejercicio 2026 está dotado con 1.522.000 euros, según ha señalado Diputación.

Asimismo, ha señalado que estas jornadas han tenido un enfoque informativo, destinado a facilitar el conocimiento de los programas provinciales impulsados por el Servicio de Deportes de Diputación, resolver dudas sobre su tramitación y reforzar la coordinación institucional con los ayuntamientos y el tejido deportivo gaditano.