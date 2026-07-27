La Guardia Civil esclarece una "estafa de los likes" de más de 2.000 euros a una víctima de Zaragoza

Un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil a través de su CiberComandancia, ha investigado un nuevo caso relacionado con la denominada "estafa de los likes", una modalidad de fraude en la que los ciberdelincuentes utilizan falsas ofertas de empleo para captar a sus víctimas y conseguir que realicen ingresos de dinero bajo la apariencia de inversiones rentables. En ella cayó una víctima de Zaragoza que perdió más de 2.000 euros.

La víctima fue contactada a través de una aplicación de mensajería instantánea para ofrecerle un supuesto trabajo compatible con el teletrabajo. Las funciones consistían en realizar acciones sencillas en redes sociales, como indicar 'me gusta' en distintas publicaciones, a cambio de una remuneración.

Una vez aceptada la oferta, la víctima fue incorporada a un grupo de mensajería integrado por un elevado número de supuestos participantes y se le asignó una persona que actuaba como asesora.

En dicho grupo se compartían de forma continua mensajes en los que otros usuarios mostraban aparentes beneficios obtenidos, con la finalidad de generar una falsa sensación de confianza y credibilidad.

Durante los primeros días, las tareas consistían únicamente en interactuar con publicaciones en redes sociales, recibiendo pequeñas cantidades de dinero que reforzaban la apariencia de legitimidad de la actividad. Posteriormente, los autores comenzaron a introducir nuevas tareas que requerían realizar ingresos de dinero en una supuesta plataforma de inversión, asegurando que el capital aportado sería recuperado junto con los beneficios generados.

Tras varias operaciones en las que la víctima recibió las cantidades aportadas junto con supuestas ganancias, los ciberdelincuentes incrementaron progresivamente las exigencias económicas.

Finalmente, comunicaron a la víctima que había cometido un supuesto error durante una operación y que, para recuperar el dinero y desbloquear los supuestos beneficios obtenidos, debía realizar un nuevo ingreso, con un importe total transferido de más de 2.000 euros.

LA INVESTIGACIÓN

Una vez recibida la denuncia y tramitada por la ON-RED (Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias), los investigadores del Equipo @ de la CiberComandancia analizaron las comunicaciones mantenidas entre la víctima, así como la documentación aportada y la trazabilidad de los movimientos económicos relacionados con los hechos.

Las gestiones practicadas permitieron reconstruir el funcionamiento del entramado fraudulento e identificar a la persona presuntamente responsable de la estafa, procediéndose al esclarecimiento de los hechos. Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial de Tarragona.

Para evitar caer en este tipo de fraudes, la Guardia Civil recomienda desconfiar de las promesas de ganancias extraordinarias, por trabajos fáciles y sin riesgo; evitar aceptar ofertas de trabajo inesperadas llegadas a través de redes sociales --Telegram, Whatsapp, Tik-tok, y demás redes sociales--; no enviar dinero a terceros desconocidos para llevar a cabo inversiones o para desbloquear otros pagos, así como recopilar toda la información posible del cargo efectuado, como es la cuenta de destino, teléfonos destinatarios de Bizum, nombres de usuarios y grupos de Telegram.

CREACIÓN DE LA CIBERCOMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL

La Cibercomandancia es una unidad de reciente creación a través de la cual la Guardia Civil amplía los servicios de atención al ciudadano, en este caso a través de medios telemáticos, complementando y auxiliando en el "ciberespacio" las 24 horas del día los 365 días del año, al resto de unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.

En la sede electrónica de la Guardia Civil, mediante el uso de un certificado electrónico, se pueden denunciar de manera telemática hechos delictivos como estafas y cargos indebidos a través de medios informáticos; sustracción de vehículos y o sustracción en su interior; hurtos y daños; así como pérdida o localización de documentación.