Interior lanza un EsAlert para desalojar Valdemaqueda ante el avance del incendio de la Sierra Oeste

Vista del humo del incendio forestal - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha lanzado un mensaje EsAlert para desalojar el madrileño municipio de Valdemaqueda, de cerca de 900 habitantes, ante el avance del incendio de la Sierra Oeste que asola la Comunidad de Madrid.

El ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, detallaba esta mañana desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero que el incendio, que ha afectado también a Castilla y León y Castilla-La Mancha, afecta ya a más de 35.000 personas que han sido evacuadas en la región además de las cerca de 22.000 que permanecen confinadas.

Marlaska ha explicado que el operativo encara la jornada centrando sus esfuerzos en tres sectores considerados prioritarios, con cerca de 3.000 efectivos y alrededor de un millar de medios terrestres y aéreos desplegados.

"Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales", ha subrayado el ministro, quien ha señalado que, aunque las condiciones meteorológicas siguen siendo "complejas", el viento será este lunes menos intenso que en jornadas anteriores, lo que permitirá una actuación "más proactiva" sobre el terreno.

Respecto a la superficie afectada, ha señalado que las estimaciones provisionales sitúan en torno a 25.000 las hectáreas quemadas en la Comunidad de Madrid y alrededor de 50.000 en la provincia de Ávila, aunque ha recordado que la medición definitiva deberá realizarse una vez finalice la emergencia.