Diputación de Cádiz celebrará el 12 de noviembre la tercera edición de su Encuentro de Memoria Democrática

Cartel de la tercera edición de su Encuentro de Memoria Democrática de Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Memoria Histórica y Democrática de Diputación, adscrito al Área de Desarrollo a la Ciudadanía que coordina el vicepresidente segundo, Javier Vidal, celebrará el jueves 12 de noviembre la tercera edición del Encuentro de Memoria Democrática, que al igual que en ediciones anteriores se celebrará en la Casa de Iberoamérica en la capital gaditana.

Según ha indicado la Diputación en una nota, el programa, los ponentes y moderadores, así como el formulario de inscripción están disponibles en www.memoriacadiz.es. En este sentido, ha recordado que la inscripción es gratuita, si bien está limitada al aforo de la estancia. Diputación organiza este Encuentro con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz y la Casa de Iberoamérica.

La apertura institucional del encuentro será a las 9,45 horas y tras esta introducción los debates se estructuran en torno a tres temáticas, estando la primera protagonizada por Joan Garcés, abogado, politólogo y profesor de Ciencias Políticas en cuya biografía destaca un hecho de especial relevancia, que fue uno de los asesores más cercanos del presidente de Chile, Salvador Allende, y testigo del violento ataque al Palacio de la Moneda perpetrado el 11 de septiembre de 1973. Ese golpe de Estado propició la cruenta dictadura del general Augusto Pinochet.

En este sentido, Diputación ha señalado que Garcés, por encomienda de Allende, se ocupó de contar al mundo lo que sucedió en Chile y al frente de un equipo de abogados entabló una batalla judicial contra el dictador, propició su detención en Londres en 1998 y abrió una nueva etapa en la persecución de delitos de lesa humanidad. Joan Garcés será entrevistado por el periodista de Canal Sur, Lorenzo Benítez.

La segunda mesa estará dedicada a la Casa de la Memoria de Jimena, que cumple diez años de existencia. En este panel se explicará el tránsito de un centro modélico en el ámbito memorialista, promotor de diferentes investigaciones sobre la represión, sobre todo en la comarca del Campo de Gibraltar, que custodia un imponente archivo y que ejerce una labor pedagógica principalmente orientada a alumnado de secundaria y bachillerato.

Según Diputación, más allá de reconocer la labor de la Casa de la Memoria, esta mesa también se ocupará de analizar la importancia de la sociedad de Jimena de la Frontera, el último municipio de la provincia de Cádiz que fue ocupado por los sublevados en septiembre de 1936, y recogerá testimonios sobre la huida, el exilio y las penalidades sufridas por dos familias originarias de esta localidad. Intervendrán en este bloque Andrés Rebolledo, la profesora Lara Machín, así como Helios López, hijo de exiliado procedente de Jimena y nacido en Francia, además de Fermín Benítez León, que contará las vicisitudes de una familia principalmente reconocida por la huella de su madre, Pasionaria León.

La última de las mesas programadas, titulada Descarriadas, se dedica a analizar la trayectoria de un organismo que nació con el franquismo y pervivió hasta 1985, como es el Patronato para la Protección de la Mujer. Las mujeres que pasaron por sus centros, administrados por órdenes religiosas, han sido reconocidas como víctimas conforme a la Ley de Memoria Democrática de 2022. Para contar el alcance de lo que fue este Patronato intervendrá una de sus representantes, la escritora y activista Consuelo García del Cid, junto a Carmen Guillén, historiadora cuyas indagaciones sobre el Patronato han permitido visibilizar esta trayectoria.

'POIROT, ÚLTIMO TESTIGO'

En la programación de la tercera edición del Encuentro de Memoria Democrática de Diputación se ha incorporado una actividad paralela, que se celebrará el miércoles 11 de noviembre en la Asociación de la Prensa de Cádiz. Se trata de la proyección del documental 'Poirot, último testigo'.

Con dicha proyección se estrena en la provincia un largometraje biográfico sobre el fotógrafo chileno Luis Poirot, que arranca con el golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet y que acaba abruptamente con el gobierno democrático de Salvador Allende.

Se trata de un documental que expone la importancia del testigo, que en este caso se expresa desde el amor y la pasión por la fotografía y los rudimentos de un oficio imprescindible. Por el objetivo de Poirot pasan, no sólo Allende o Pinochet, sino también presencias tan notables como las de Joan Manuel Serrat, Pablo Neruda, Isabel Allende, Víctor Jara o Richard Nixon, entre otras muchas.