Diputación de Cádiz concede 260.000 euros en ayudas para proyectos de Cooperación al Desarrollo

Una de las actividades de uno de los proyectos presentados a las ayudas de Diputación para Cooperación al Desarrollo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cádiz ha señalado que ha resuelto la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinada a financiar proyectos de Cooperación para el Desarrollo promovidos por ONG y entidades sin ánimo de lucro durante el ejercicio 2026.

Así, según ha indicado en una nota, la Diputación concede en total 260.000 euros a 30 entidades para la ejecución de proyectos de cooperación internacional. Las ayudas se distribuyen entre proyectos de inversión en infraestructuras y proyectos de gastos corrientes, con unas cantidades que oscilan entre los 3.000 y los 17.000 euros.

El objeto de la convocatoria es subvencionar proyectos de Cooperación para el Desarrollo, a través de ONG y entidades sin ánimo de lucro, durante el ejercicio 2026, con el objetivo de apoyar actuaciones de cooperación internacional dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones destinatarias y contribuir al desarrollo sostenible y a la defensa de los derechos humanos.

Por su parte, según ha explicado la Diputación, la comisión que ha valorado los proyectos ha atendido a razones como la justificación de la intervención y su relación con las necesidades existentes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la precisión del objeto del proyecto, los resultados y las actividades, el cumplimiento de las prioridades geográficas y sectoriales o la participación de la población beneficiaria.

Igualmente, se ha valorado la sostenibilidad, la identificación de riesgos y alternativas, la experiencia en cooperación internacional de la entidad solicitante y su implantación en la provincia, la igualdad y equidad de género, la protección y gestión medioambiental, la diversidad cultural, el fortalecimiento institucional y el empoderamiento de la sociedad civil, la defensa y promoción de los derechos humanos y las medidas contra la discriminación sexual, el racismo y la xenofobia.

Las actuaciones tienen lugar en países de África, América Latina, Oriente Medio y otras zonas prioritarias de la cooperación internacional y los países donde se desarrollan proyectos son Guatemala, Bolivia, Ruanda, Sahara Occidental, República Democrática del Congo, Etiopía, Mozambique, Togo, Kenia, México, Senegal, Palestina, Marruecos, Sierra Leona, Brasil, El Salvador y Honduras.