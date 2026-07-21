Diputación de Cádiz concede ayudas a 19 entidades para proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo

Ana Moreno en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 entidades sin ánimo de lucro y ONGD (Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo) de la provincia realizarán proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo contando con el respaldo económico de la Diputación de Cádiz.

Según ha explicado la Diputación en una nota, las 19 han sido seleccionadas en la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva impulsada por el Servicio de Cooperación Internacional, del que es responsable la diputada Ana Moreno, y cuya resolución definitiva ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (número 137).

En términos generales, se trata de proyectos relacionados con el medioambiente, migración, consumo responsable, interculturalidad y objetivos de desarrollo sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas.

La Diputación destina un total de 60.000 euros a facilitar ayudas económicas para la realización de estas iniciativas, con el fin de fortalecer las relaciones entre el tejido asociativo, la comunidad educativa y la propia administración provincial.

Esta convocatoria está destinada a entidades de la provincia, aunque desde 2025 se prioriza a las situadas en municipios con menos de 30.000 habitantes. Con esta premisa, y a tenor de las bases de la convocatoria, han sido seleccionados proyectos de organizaciones de Chipiona (2 iniciativas), Bornos (2), Medina Sidonia (2), El Puerto, Conil, Rota, Trebujena, Villamartín, Jimena, Vejer, San José del Valle, Tarifa, San Roque, El Bosque, Barbate y Los Barrios (con un proyecto seleccionado en cada una de estas localidades). Las ayudas concedidas oscilan entre los 2.500 y los 4.000 euros.