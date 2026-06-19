Diputación de Cádiz confirma 605.000 euros en ayudas para combatir al alga invasora en nueve municipios

Alga invasora en la orilla de una playa de la provincia de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Transición Ecológica, Javier Vidal, ha presidido una reunión del Grupo de Trabajo Estable sobre el Alga Invasora que ha servido para propiciar el análisis y puesta en común entre los municipios afectados por la invasión de cara a afrontar la temporada de playas y donde se ha confirmado que la Institución provincial destinará 650.000 euros en ayudas para nueve municipios.

Según ha explicado la Diputación en una nota, la reunión ha servido para abordar asuntos como la declaración del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de esta realidad como causa de fuerza mayor y extrema necesidad, la dotación económica que destina este año la Diputación, tener un encuentro con Departamento de Medio Ambiente y Mar de la Cámara Municipal de Cascais (Portugal) y conocer la opinión de expertos que estudian la situación.

Así, Diputación ha confirmado las ayudas aprobadas en materia de alga invasora, dentro del Plan Integral de Transición Ecológica 2026, que ascienden a 605.000 euros y que se aplicarán en nueve municipios: Rota, El Puerto, Cádiz, Conil, Barbate, Tarifa, San Roque, Algeciras y La Línea.

En este sentido, ha señalado que en total en los últimos cinco años las ayudas concedidas para paliar los problemas en sus playas ascienden a más de 1,8 millones. Buena parte de estos municipios estuvieron presentes en la reunión y compartieron información sobre cómo se presenta la gestión de la invasión en lo que llevamos de año.

La jornada ha culminado con la participación de la responsable del Departamento de Medio Ambiente y Mar de la Cámara Municipal de Cascais (Portugal), Ana Margarida Ferreira, que ha explicado a los participantes cómo aborda esta región la gestión de la invasión.

Desde el año 2024 esta zona del litoral portugués se está viendo afectada, al igual que la provincia de Cádiz, por la llegada masiva de arribazones del alga invasora a sus playas. Destaca, del modelo de gestión de esta región, y así se puso de manifiesto, la colaboración público-privada en la retirada de la materia orgánica de las playas para su posterior aprovechamiento, así como las actuaciones de ciencia ciudadana, divulgación y sensibilización que están llevando a cabo.

Otro de los aspectos abordados en el encuentro fue el reciente Acuerdo de 29 de abril de 2026, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se declara de fuerza mayor y extrema necesidad la situación generada por la masiva llegada a las costas andaluzas de los arribazones del alga exótica invasora 'Rugulopterix Okamurae'.

Pablo Lovera, el Jefe de Servicio de Residuos y Calidad del Suelo de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Junta, ha participado informando de las implicaciones que tiene este acuerdo para la gestión municipal, al abrir la posibilidad de que los municipios estén exentos de abonar el impuesto por depósito de los arribazones en vertedero, siempre que se acredite que no puede darse otro fin a ese material.

En la sesión ha podido contarse también con la investigadora del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, Mar Roca, que ha expuesto los resultados preliminares extraídos del proyecto RugOBSS, un trabajo de investigación para la detección e identificación de arribazones de esta especie a través de imágenes satélite. Dentro de este proyecto se están generando imágenes y estadísticas sobre el histórico de llegada de arribazones en diferentes municipios gaditanos.

Por su parte, el vicepresidente segundo de Diputación, Javier Vidal, ha vuelto a poner de manifiesto la "preocupación" de la Corporación Provincial por este "gran problema" que afecta a la costa gaditana desde 2019, verano en el que empezaron a aflorar los primeros arribazones masivos, y se ha comprometido a seguir trabajando para prestar el mejor apoyo posible a los municipios afectados.