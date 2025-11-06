Diputación de Cádiz confirma la apuesta Belmpoos Reisen, que fletará un vuelo entre Berna y Jerez en 2026

LONDRES 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz ha confirmado en la World Travel Market (WTM) de Londres la recuperación de un vuelo directo entre Berna y la provincia de Cádiz tanto en primavera como en otoño del próximo año, una conexión semanal desde y hasta el aeropuerto de Jerez de la Frontera que llegará de la mano del turoperador suizo Belpmoos Reisen.

En una nota, Diputación ha señalado que es la primera vez que se dispondrá esta conexión aérea directa de la provincia de Cádiz con Suiza en primavera. La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, ha destacado "el avance" que supone para el sector turístico de la provincia y la generación de riqueza en el territorio las mejoras en conectividad aérea desde el aeropuerto de Jerez de la Frontera.

En este sentido, y tras encabezar la delegación gaditana en la WTM, Martínez ha subrayado que "es clave seguir trabajando para que el turismo siga generando empleo, riqueza y oportunidades para la provincia de Cádiz y sus habitantes".

Asimismo, ha señalado que la conectividad aérea "es un eje esencial tanto del desarrollo socioeconómico de la provincia como del trabajo estratégico del Patronato Provincial de Turismo, que va dando sus frutos con las nuevas frecuencias a destinos nacionales desde el aeropuerto de Jerez así como con la excelente noticia que supone la recuperación de la ruta con Berna, ampliada además respecto a la existente años atrás".

Diputación ha recordado que la ruta entre Jerez de la Frontera y Berna operaba cada año en otoño hasta antes de la pandemia, pero se interrumpió por la propia pandemia primero y posteriormente por cambios estructurales en la compañía Belpmoos Reisen, que tras un periodo de consolidación empresarial opera actualmente bajo un modelo de negocio híbrido como turoperador y también agencia de viajes.

Así, una vez superada esta transición, la recuperación de esta conexión aérea directa de la provincia de Cádiz con el país suizo será una realidad a partir del año que viene tras cinco años de ausencia, y además con la novedad de que la conexión aérea directa entre la provincia de Cádiz y Suiza estará vigente por primera vez en primavera. La operativa superará las cifras que tenía antes de la pandemia, en las que llegaba a ofertar más de 1.700 plazas.

Por su parte, el vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Cádiz y diputado provincial de Turismo, Germán Beardo, ha recabado en la WTM los detalles de esta novedad de conectividad para la provincia de Cádiz y ha saludado el regreso de esta conexión aérea con Suiza, "que es un destino y un mercado muy atractivo para conectarlo con la provincia".

En esta línea, ha recalcado que la WTM está siendo "una fantástica ocasión para seguir trabajando en la desestacionalización del destino provincia de Cádiz, en la llegada de nuevos eventos y en acuerdos que, en definitiva, contribuyan a generar riqueza y empleo para que empresas y trabajadores se beneficien de ellos de forma directa e indirecta".

A la novedad de esta conexión aérea directa con el país suizo se suman otras dos en el mapa de la conectividad aérea de la provincia de Cádiz: el incremento de las frecuencias de los vuelos de la compañía Vueling entre la provincia de Cádiz y las ciudades de Barcelona, Bilbao y Palma de Mallorca para 2026 (con dos frecuencias semanales del vuelo con Barcelona, y tres frecuencias semanales de los vuelos con Bilbao y Palma de Mallorca tanto en primavera como verano); y la nueva conexión directa de Jet2 que se abrirá con Londres Stansted a partir de 2026, y que se suma a los vuelos ya vigentes con Leeds, Birmingham y Manchester.

Según ha indicado Diputación, Jet2 prevé transportar con esta operativa de vuelos directos entre Reino Unido y la provincia de Cádiz a 33.000 turistas el año que viene; y que en el año 2027 --año en que se suma Bristol-- se alcancen los 44.000 viajeros con estas conexiones.