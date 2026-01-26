Diputación de Cádiz conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental con iniciando varios programas y actividades

Actividad del programa de Educación Ambiental de la Diputación. - DIPUTACÓN DE CÁDIZ

La Diputación de Cádiz ha aprovechado este lunes, cuando se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, para coincidir con el inicio de varios de los programas que desarrolla en este ámbito a través del Área de Transición Ecológica, de la que es responsable el vicepresidente segundo Javier Vidal. En total, para el curso escolar 2025-2026 se prevé el desarrollo de unas 235 actividades, además del asesoramiento a centros y colectivos dentro del Programa 'Huertos de Cádiz', que en estos momentos cuenta con 119 centros y cuatro ayuntamientos participantes a través de sus huertos sociales.

En una nota, la Institución Provincial ha hecho además un llamamiento a las administraciones públicas, entidades educativas y a la sociedad en su conjunto para seguir impulsando iniciativas que sitúen la educación en el centro de la transición ecológica y social, como base imprescindible para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Asimismo, ha indicado que en este mes de enero ya ha comenzado el programa de visitas al centro de recursos ambientales 'Salinas de Chiclana', así como al Centro de Interpretación de la Naturaleza El Camaleón, en Chipiona.

Del mismo modo, ha recordado que un año más la Diputación ofrece a la ciudadanía, especialmente a la más joven, el programa 'Ríos de aprendizaje', con visitas al río Guadalete en Arcos de la Frontera. También el programa de visitas a la Casa de los Colores en el Centro Agrícola y Ganadero de Jerez, que dará comienzo el 4 de febrero y es una de las actividades más demandadas por centros educativos, con un total de 50 actividades programadas.

También esta semana tendrá lugar la primera de las visitas a la Vía Verde de la Sierra, que desarrollan un recorrido por el Centro de Interpretación del Buitre Leonado ubicado en el poblado de Zaframagón, en Olvera.

Diputación ha recordado que el Área de Transición Ecológica de la Diputación de Cádiz lleva más de 40 años trabajando en esa dirección, haciendo partícipe a la ciudadanía en general, pero con especial esfuerzo en los niños y las niñas de la provincia, de un aprendizaje hacia el respeto, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la provincia.