Diputación de Cádiz destaca la elevada asistencia y el interés por las sesiones formativas sobre los ríos urbanos

Archivo - Encuentro del ciclo formativo 'Ríos urbanos y cambio climático'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha destacado la elevada asistencia y el interés de la ciudadanía en el ciclo 'Ríos urbanos y cambio climático', que acaba de concluir con una serie de píldoras formativas destinadas a implicar a la ciudadanía y profesionales relacionados con el sector en el conocimiento sobre el estado de aquellos tramos del cauce fluvial que discurren por entornos urbanizados, llamados ríos urbanos, los efectos del cambio climático y posibles medidas para su restauración o adaptación basadas en la naturaleza.

En una nota, Diputación ha recordado que se trata de una de las iniciativas enmarcadas en el proyecto Urraca, a través de la Agencia Provincial de la Energía, con financiación europea, donde más de 80 personas se han dado cita en cada una de las tres sesiones formativas, lo que supone que unas 250 personas en total han asistido a estos talleres, confirmando así una idea que este proyecto defiende desde sus orígenes, como es que "la ciudadanía quiere entender qué le pasa al agua en su ciudad y formar parte de la respuesta".

Este interés es el resultado de una temática que está de plena actualidad y preocupa cada vez más a la ciudadanía, la adaptación al cambio climático de los ríos urbanos, ha asegurado Diputación, que ha añadido que a ello se suma la calidad de las intervenciones y de quienes han protagonizado las ponencias, especialistas de referencia en restauración fluvial, gobernanza del agua y comunicación.

La formación se ha estructurado en tres talleres virtuales de 90 minutos, celebrados los jueves 1, 8 y 15 de octubre. Así, el primero, '¿Qué está pasando con el agua en nuestras ciudades?', abordó cómo el cambio climático está cambiando las reglas del agua en pueblos y ciudades, mientras que el segundo, 'Restaurar ríos urbanos: soluciones que funcionan', se centró en la restauración fluvial y en las soluciones basadas en la naturaleza. El ciclo se cerró con 'Organizarnos para convivir con el agua', dedicado a la gobernanza y la participación, donde se explicó por qué gestionar un río necesita mucho más que soluciones técnicas y cómo la comunicación y la participación pública son herramientas de transformación social.

Según ha señalado la Diputación, el interés de la ciudadanía en esta materia también está quedando patente en los talleres de carácter participativo que se está llevando a cabo en Jimena de la Frontera, La Barca de la Florida, Ubrique, Villamartín y Alcalá de los Gazules. Unas 50 personas se congregaron en la primera ronda de talleres 'Tu municipio, tu río, tu voz', destinada a compartir experiencias y conocimientos sobre los entornos fluviales en estas localidades.

Finalmente, ha recordado que el proyecto Urraca es una iniciativa impulsada por la Agencia Provincial de la Energía de la Diputación de Cádiz, con la sociedad cooperativa Estudio Agua y Territorio como socio especializado. Cuenta con un presupuesto de unos 210.000 euros, financiados de forma íntegra con fondos europeos del proyecto 'Pathways2Resilience' del 'Horizonte Europa'.