Diputación de Cádiz destina 122.000 euros en ayudas a 46 entidades para actividades culturales en la provincia

Archivo - La diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, presentando la recreación histórica de Algodonales. ARCHIVO. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, a través de la Fundación Provincial de Cultura, ha resuelto la concesión de 122.000 euros en ayudas destinadas a la financiación de proyectos y actuaciones de ámbito cultural organizadas por 46 asociaciones sin ánimo de lucro, profesionales y empresas del sector de la provincia gaditana.

Los proyectos seleccionados abarcan diversas disciplinas, como las artes escénicas, la música, el patrimonio histórico y cultural, la literatura, las artes visuales, la creación audiovisual, la memoria democrática, la igualdad, la inclusión social o la accesibilidad cultural.

La finalidad de esta convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, es dinamizar la actividad cultural y facilitar a la ciudadanía su acceso, ha indicado la Diputación en una nota.

Además, ha continuado la institución provincial, se apuesta por la innovación y la originalidad de los proyectos culturales, se apoya la profesionalización del sector cultural, especialmente en el ámbito rural, y se contribuye al desarrollo de una sociedad "más justa, sostenible y cohesionada" mediante la promoción de iniciativas culturales.

Conforme a estas premisas, se ha resuelto conceder 121.958,25 euros en subvenciones a cerca de 50 entidades para el desarrollo de sus proyectos culturales en la provincia de Cádiz.

Las ayudas, tal y como se establecía en las bases de la convocatoria, se distribuyen en dos líneas de actuación. La primera, dirigida a acciones para la dinamización cultural de las localidades, suma una dotación de 69.796,50 euros y está destinada a financiar 31 proyectos impulsados por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de distintos municipios de la provincia.

La segunda línea, orientada al desarrollo del sector cultural y creativo de la provincia, facilita 52.161,75 euros para respaldar 15 iniciativas promovidas por profesionales y empresas del sector cultural.