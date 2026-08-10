Diputación de Cádiz destina 520.000 euros a proyectos de igualdad de asociaciones de mujeres y colectivos Lgtbi

Archivo - La diputada provincial de Igualdad, Susana Sánchez Toro, preparando el 25N con el Consejo Provincial de Igualdad. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tablón de anuncios de la Diputación de Cádiz ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Servicio de Igualdad del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad para 2026, dotada con 520.000 euros a distribuir entre tres líneas para proyectos de igualdad llevados a cabo por asociaciones de mujeres, colectivos Lgtbi y otras entidades.

En una nota, Diputación ha señalado que, en total, 151 entidades han sido beneficiarias, 59 correspondientes a asociaciones y federaciones de mujeres, ocho a asociaciones Lgtbi, y 84 a organizaciones sin ánimo de lucro que tienen entre sus fines la igualdad, la prevención de la violencia de género o la defensa de los derechos Lgtbi y cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

La dos primeras líneas son las que otorgan una mayor cuantía según la naturaleza de la iniciativa presentada, y han llegado a concederse hasta 11.014,51 euros para un proyecto liderado por una asociación de mujeres, 6.615,73 euros para colectivos Lgtbi y un máximo de 2.000 para otras entidades.

Las subvenciones están destinadas a financiar proyectos de igualdad relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y la defensa de los derechos de las personas Lgtbi.

Esta cantidad se complementa con otras ayudas que desde el servicio se otorgan a ayuntamientos, entidades locales y mancomunidades para apoyar económicamente programas que promuevan valores de igualdad en la provincia de Cádiz.

Los proyectos subvencionados en la primera línea se orientan a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el empoderamiento y la participación social de las mujeres, la formación y el liderazgo femenino, la prevención de la violencia de género, el apoyo a las mujeres rurales, la inserción sociolaboral y el emprendimiento femenino, la atención a mujeres con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, la promoción de la salud y el bienestar de las mujeres, el fortalecimiento del movimiento asociativo femenino y el desarrollo de acciones de sensibilización y educación en igualdad.

En la línea dos, los proyectos aprobados se centran en la defensa de los derechos de las personas Lgtbi, la prevención de la Lgtbifobia, la sensibilización y educación en diversidad afectivo-sexual y de género, la atención, orientación y acompañamiento a personas del colectivo y sus familias, la visibilización de la diversidad, la promoción de espacios inclusivos y el fomento de la participación social del colectivo.

En el tercer apartado la temática es variada, con el condicionante común de que incorporan la perspectiva de igualdad en ámbitos como la inclusión social, la atención a personas con discapacidad, la salud, la infancia, las personas mayores, el voluntariado, la cooperación, la educación, el empleo, el apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, la prevención de la violencia de género, la sensibilización comunitaria, el apoyo a las familias y la promoción de la igualdad de oportunidades.