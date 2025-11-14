Diputación de Cádiz destina 800.000 euros a la mejora de la señalización y seguridad en carreteras provinciales

Javier Bello en una intervención de una de las carreteras provinciales. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, a través del Área de Cooperación que coordina Javier Bello, ha contratado con la firma Aceinsa Movilidad SA la mejora de la señalización y defensa de la red de carreteras provinciales, conforme a un presupuesto que se cifra en 790.473 euros (IVA incluido). En esta licitación pública han concurrido once empresas.

Según ha explicado la Diputación en una nota, esta intervención, que empezará a materializarse en el año 2026, comprende la renovación de señalizaciones horizontales y verticales, así como la incorporación de sistemas de balizamiento y defensa. Con estos medios se fortalecerán las prestaciones de seguridad vial en una red de 104 carreteras que suma más de 807 kilómetros.

En lo que respecta a la mejora de la señalización horizontal se renovarán las marcas viales en 323 kilómetros de 43 carreteras que, en términos relativos, suponen un 40 por ciento del trazado de toda la red.

Diputación ha explicado que las vías destinatarias se han seleccionado conforme a varios criterios: el tiempo transcurrido desde la última renovación, el tráfico soportado por cada comunicación, así como los tramos o puntos que precisan mejorar las condiciones de visibilidad y minimizar riesgos en la conducción.

El contrato también incluye la instalación de 468 señales verticales, además de 220 carteles y paneles y además la firma adjudicataria colocará 302 nuevos captafaros y balizas y sumará 4.128 metros de barreras metálicas como elementos de contención.

Finalmente, Javier Bello ha valorado la necesidad de insistir en la dotación de nuevos medios que garanticen "las mejores condiciones de seguridad". "En este terreno vamos a ser constantes, sin olvidar la eficaz labor de las Brigadas de conservación de la Diputación en reparaciones puntuales así como en las tareas de mantenimiento", ha concluido.