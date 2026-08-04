Diputación de Cádiz destina más de 200.000 euros en ayudas a 25 proyectos de Memoria Histórica en la provincia

Excavación de una fosa común en Puerto Real (Cádiz) - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, a través de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática, dependiente del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, va a destinar más de 200.000 euros para desarrollar hasta 25 proyectos de Memoria promovidos por asociaciones e instituciones públicas de la provincia.

Según informa la propia Diputación en una nota, ya ha publicado en su tablón de anuncios digital el listado definitivo de entidades que recibirán ayudas para ejecutar estos proyectos de Memoria Histórica y Democrática, conforme a las bases de dos convocatorias publicadas el pasado 21 de abril.

Una está diseñada para ayuntamientos, entidades locales autónomas y mancomunidades de la provincia de Cádiz y otra para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.

En total esta resolución posibilita el desarrollo de 25 proyectos, y representa una inversión que supera los 200.000 euros, siendo 106.170,87 para instituciones públicas y 99.085,68 para organizaciones sin ánimo de lucro.

Como se ha indicado, se trata del segundo año en que se convocan estas ayudas mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, con una notable aceptación de las diferentes entidades que han presentado casi medio centenar de proyectos.

La concurrencia es el sistema por el que se dirimen la amplia mayoría de ayudas que concede el Servicio de Memoria, salvo algunas iniciativas singulares. La comisión de valoración, presidida por el diputado responsable del Servicio, el vicepresidente segundo, Javier Vidal, ha tenido en cuenta aspectos como la calidad y solvencia de la iniciativa, su viabilidad técnica y económica, la incidencia social y alcance territorial, la colaboración con otras entidades, y el plan de comunicación y difusión.

El objeto de estas convocatorias es financiar proyectos de Memoria Histórica y Democrática en la provincia de Cádiz durante la anualidad 2026, siendo realizados bien por ayuntamientos, entidades locales autónomas (ELA) y mancomunidades o por asociaciones, fundaciones u otras entidades sin ánimo de lucro, siempre que los proyectos se enmarquen en la Memoria Histórica y Democrática.

Los proyectos aprobados incluyen investigaciones históricas, exhumaciones y estudios arqueológicos, intervenciones en cementerios, publicaciones, documentales, exposiciones, jornadas, conferencias, material didáctico, rutas de memoria, actividades educativas, digitalización y conservación documental, monumentos y placas conmemorativas, proyectos artísticos o acciones de divulgación y sensibilización.

Los 14 ayuntamientos que han visto cómo se seleccionaban sus proyectos han sido los de Benalup-Casas Viejas, Trebujena, Puerto Serrano, San José del Valle, Medina Sidonia, El Bosque, Alcalá de los Gazules, Algodonales, Bornos, Alcalá del Valle, San Roque, Setenil de las Bodegas y Paterna de Rivera, así como la Mancomunidad de La Janda.

En el apartado de asociaciones han sido seleccionados los proyectos de 11 de ellas, como son la Asociación Papeles de Historia de Ubrique, la de Personas con Discapacidad TILES, Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía, la Asociación para la Recuperación y Divulgación de la Memoria Histórica en Cádiz, el Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar, el Foro por la Memoria Campo de Gibraltar, Asociación Casa de la Memoria, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Espera, la Asociación Recuperación de la Memoria Democrática Social y Política de San Fernando, la Asociación Foro Memoria El Puerto de Santa María y la Asociación SOS Bebés Robados Cádiz.