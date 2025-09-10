Diputación de Cádiz destina más de un millón de euros para deportistas, clubes y asociaciones de la provincia

Un triatleta en una prueba deportiva en la provincia de Cádiz. ARCHIVO. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha adjudicado ayudas por un total de 1.144.497,55 euros para deportistas individuales, clubes y asociaciones de la provincia gaditana.

De esta manera se resuelve de forma definitiva la convocatoria anual de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Servicio de Deportes de la institución provincial, adscrito al Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, ha indicado la Diputación en una nota.

La convocatoria cuenta con tres líneas de ayudas diferenciadas. La primera es la destinada a deportistas individuales de la provincia no profesionales que participen en eventos deportivos de carácter autonómico, nacional e internacional incluidos dentro del calendario oficial de la federación correspondiente. En este caso se han concedido subvenciones por valor de 99.976,72 euros para un total de 110 deportistas.

La siguiente línea es la destinada a clubes y asociaciones deportivas de la provincia para la organización o participación en competiciones deportivas oficiales de carácter federado, no profesionales de ámbito provincial, autonómico y nacional. En este apartado el listado contiene un total de 166 beneficiarios, que obtienen ayudas cuyo valor máximo llega a los 3.000 euros. La suma de todos los importes asciende a 483.440,28 euros.

Por último, el Servicio de Deportes de la Diputación ha concedido 561.080,55 euros en ayudas a clubes deportivos no profesionales de la provincia de Cádiz para su participación en ligas oficiales de ámbito nacional en categoría sénior o absoluta, tanto masculina como femenina. Esta cuantía se divide entre 38 entidades beneficiarias.

El listado completo con las ayudas concedidas y la resolución de las solicitudes desestimadas se puede consultar en el Tablón de Anuncios digital de la Diputación Provincial de Cádiz.

Diputación ha recordado que el presupuesto que el Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía ha destinado en la anualidad 2025 a esta convocatoria de subvenciones conlleva un incremento del 52% respecto a la cantidad del año anterior.