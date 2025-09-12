Diputación de Cádiz y los Empresarios de la Construcción refuerzan la formación, la investigación y la innovación

CÁDIZ 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y el vicepresidente del instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT), Andrés Clavijo, han recibido la visita de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción (FAEC) de Cádiz, encabezada por su nuevo presidente, Manuel Ávila, y han mostrado su convencimiento de la idoneidad de consolidar la línea de trabajo que mantienen en común en los dos últimos años en base al convenio de colaboración vigente, que está arrojando resultados muy positivos en la industrialización y la innovación.

Según ha indicado la Diputación en una nota, la presidenta ha abundado en que dicho convenio --que cuenta con un respaldo económico de 120.000 euros a través del programa DipuInnova+ del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico-- "tiene como objeto principal para la Diputación impulsar el proyecto Hub&Lab de construcción avanzada e industrializada de la provincia de Cádiz, ya en marcha y ubicado en el término municipal de Puerto Real".

En este sentido, Martínez del Junco ha manifestado que con el apoyo de la Diputación a este proyecto contribuye a la formación, a la investigación y la difusión de nuevas metodologías constructivas; a impulsar la digitalización, la industrialización y la sostenibilidad en la construcción; a favorecer la colaboración entre empresas, administración pública y el ámbito académico; y a fomentar la transferencia de conocimiento y tecnología en el sector de la construcción. "La innovación es fundamental para la economía sostenible", ha añadido.

Por su parte, el presidente de FAEC ha explicado que en este laboratorio de innovación "se hace formación en industrialización, porque los sistemas van a mejorar y a hacer más rápidos los procesos de construcción, lo que, por otro lado, requiere personal cualificado".

Asimismo, ha informado de la celebración el próximo mes de octubre de la quinta edición de la feria ExpoConstruye en Ifeca, actividad que cuenta con el respaldo económico de la Diputación.

Ambas partes, según la Diputación, han coincidido en considerar "muy positiva" para el desarrollo socioeconómico de la provincia de Cádiz la colaboración que mantienen, y se han emplazado a mantenerla y reforzarla en el futuro con otras acciones en campos relacionados con la formación para el empleo. Además, durante el encuentro también se abordaron diversos temas como la situación del sector de la construcción en la provincia, la mano de obra o el turismo residencial, entre otros.

La federación integra a más de 350 empresas, de las que 230 son constructoras y promotoras y el resto (unas 120) son auxiliares del sector de la construcción con actividad en la provincia de Cádiz.