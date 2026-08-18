Diputación de Cádiz entrega a la Junta el edificio del Centro de Salud de La Dehesilla en Sanlúcar tras acabar las obras

El diputado Antonio Aragón y la delegada territorial de Sanidad, Eva Pajares, han hecho oficial la recepción del inmueble que pasa a depender del SAS. A 18 de agosto de 2026 en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Cádiz ha entregado a la Junta de Andalucía el edificio que albergará el nuevo Centro de Salud de La Dehesilla en Sanlúcar de Barrameda, un paso decisivo para la puesta en marcha de un equipamiento sanitario esperado por la ciudadanía sanluqueña una vez que han finalizado las obras del mismo.

Ha sido el responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación, Antonio Aragón, el que ha hecho entrega del acta de recepción del inmueble a la delegada territorial de Sanidad y Consumo de la Junta en Cádiz, Eva Pajares, en un encuentro que han mantenido en las propias instalaciones del centro de salud, como ha indicado la institución provincial en una nota.

De esta manera, la Diputación concluye con su parte en este proceso, que se iniciaba en el año 2009 con la firma de un convenio entre la institución provincial y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la construcción de este edificio. Las obras se han prolongado en el tiempo más allá de lo previsto debido a diversas "circunstancias sobrevenidas".

La inversión total en este proyecto asciende a más de 2,1 millones de euros (2.164.294,56 euros), de los que la Diputación ha financiado algo más de 1,5 millones y la Junta ha aportado 580.531,10 euros.

Una vez que el edificio ha sido entregado a la Junta de Andalucía, el Centro de Salud se cede al SAS, al que queda adscrito y que se encargará de su gestión y administración. En las próximas semanas, de cara a la puesta en funcionamiento del centro, será la administración autonómica la encargada de completar el equipamiento con el mobiliario y los equipos técnicos necesarios.

Antonio Aragón ha manifestado durante el acto de entrega del acta de recepción que se trata de un día de "felicidad y orgullo", fruto de la colaboración institucional y del "empeño" del gobierno provincial presidido por Almudena Martínez, que "ha conseguido desbloquear la operación".

De esta forma, ha afirmado que "la Diputación cumple con su función social y apuesta por la sanidad pública y la mejora de la atención primaria en Sanlúcar".

Aragón ha descrito el nuevo edificio como "moderno, accesible y sostenible" y ha agradecido el trabajo del personal técnico de la Delegación de Asistencia a Municipios por el desarrollo de este proyecto, ubicado en una parcela de unos 1.200 metros cuadrados y que queda "perfectamente integrado en su entorno".

Por su parte, la delegada territorial de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, ha destacado que "hoy se da un paso más" para la puesta en funcionamiento de este centro de salud, que es "un compromiso" del Gobierno de Juanma Moreno con el municipio de Sanlúcar.

Pajares ha apuntado que la Junta de Andalucía aporta más de 580.000 euros a esta obra, que "permitirá ofrecer un moderno centro de salud".

El edificio contará con dos consultas de pediatría, una de enfermería de atención infanto-juvenil, otra de logopeda, otra de terapeuta ocupacional, una sala de fisioterapia, cinco consultas de medicina de familia y cuatro consultas de enfermería, entre otras dependencias, dando así una asistencia "de calidad" a la población sanluqueña", como ha apostillado la delegada territorial.