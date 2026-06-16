Diputación de Cádiz estrena una nueva Oficina de Recaudación en Tarifa tras 64.000 euros de inversión

El vicepresidente quinto y responsable del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cádiz, Sebastián Hidalgo, en la nueva Oficina de Recaudación de Tarifa, junto al alcalde, José Antonio Santos. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

TARIFA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente quinto y responsable del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cádiz, Sebastián Hidalgo, ha visitado este martes la nueva Oficina de Recaudación de Tarifa, acompañado por el alcalde de dicho municipio, José Antonio Santos.

Las recién estrenadas instalaciones se localizan en la avenida Primero de Mayo y su inversión supera los 64.820 euros, como ha detallado la Diputación en una nota.

Esta Oficina de Recaudación cuenta con una superficie de 127 metros cuadrados que, entre otras dependencias, acoge ocho mesas independientes para atender al público y un despacho de dirección.

Para Sebastián Hidalgo, la Diputación persigue con este local "una mejora evidente" en su atención a la ciudadanía y en las condiciones de sus trabajadores. Así, entre los avances de la oficina están la accesibilidad, climatización y equipamientos tecnológicos de última generación. Además, ha destacado la ubicación de estas instalaciones, por contar con "posibilidad de estacionamiento" para vehículos cerca.

La Diputación tiene delegadas o encomendadas por parte del Ayuntamiento de Tarifa las funciones de recaudación, gestión tributaria, gestión catastral, inspección, sanciones de tráfico y sanciones administrativas.

Entre otros datos de esta labor, el pasado año 2025 la recaudación relativa a Tarifa fue en total de 13,8 millones de euros, de los cuales 11,8 correspondieron al periodo voluntario y dos millones se cobraron por la vía ejecutiva.

En cuanto a gestión tributaria, sumando los conceptos de Bienes Inmuebles de Características Especiales, IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) urbano e IBI rústico, en la modalidad de listas cobratorias tramitaron el año pasado 21.129 recibos de Tarifa, por valor de 10,8 millones de euros. Los mismos conceptos de IBI en la modalidad de liquidaciones fueron de 862 recibos con un importe de 607.500 euros.

Por otra parte, las sanciones de tráfico vial urbano en Tarifa generaron el año pasado 3.600 expedientes, cuya cuantía, en su conjunto, superó los 508.100 euros.