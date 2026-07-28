Diputación de Cádiz financia la puesta en marcha del Servicio Público de Movilidad Compartida de Trebujena

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Transición Ecológica, Javier Vidal, presenta el Servicio de Movilidad Compartida con vehículo eléctrico. - Nacho Frade - Europa Press

TREBUJENA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Trebujena y la firma Hyundai --a través de Guadalete Motor, concesionario oficial en Cádiz y Jerez-- colaboran en la puesta en marcha de esta iniciativa, cuyo objetivo es facilitar la movilidad diaria de la población, ofreciendo una alternativa accesible, sostenible y eficiente para sus desplazamientos.

Ser mayor de 25 años, disponer de carné de conducir con una antigüedad de al menos tres años, instalar e introducir los datos en una aplicación móvil son los requisitos para que cualquier persona pueda hacer uso del nuevo Servicio Público de Movilidad Compartida de Trebujena.

Según ha indicado la Diputación en una nota, gracias a esta colaboración, Trebujena se convierte en uno los municipios pioneros de Andalucía en ofrecer a la ciudadanía este sistema de movilidad público sostenible, pensado especialmente para los municipios que se encuentran en zonas rurales.

La implantación del servicio se desarrolla mediante un convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Trebujena. En virtud de ese convenio, la Diputación aporta 18.000 euros que estarán destinados a cubrir los costes del Servicio durante un año, tales como la instalación del punto de recarga, la acometida eléctrica, el alquiler y mantenimiento del vehículo eléctrico, la plataforma tecnológica y la atención a las personas usuarias.

El Servicio ha entrado en funcionamiento tras su presentación oficial, acto al que han asistido el vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Transición Ecológica, Javier Vidal, el alcalde de Trebujena, Ramón Galán, el gerente de Guadalete Motor, Luis de los Reyes, y en representación de Hyundai, Carlos González, Rubén Arana y Paula Cerrato, entre otras personas.

Por su parte, Javier Vidal ha asegurado durante su intervención que este servicio "entra dentro del ideal de lo que se quiere hacer en la provincia". Desde la Diputación, y en concreto desde la Agencia Provincial de la Energía, "llevamos mucho tiempo trabajando para que la ciudadanía tome conciencia de la necesidad de ir dando este paso hacia lo eléctrico", ha añadido.

Como ejemplo de esa labor, ha recordado la puesta en marcha de una red de estaciones públicas para la recarga de vehículos eléctricos en municipios pequeños (Plan de Apoyo de Recarga de Vehículos Eléctricos en la Provincia de Cádiz, Parvepc) o las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos destinados a las flotas municipales.

Vidal se ha mostrado convencido de que este nuevo servicio en Trebujena "será un éxito" y ha avanzado que la Diputación seguirá colaborando tanto con este municipio como con aquellos que tengan intención de poner en marcha iniciativas similares. "Ojalá cunda el ejemplo y poco a poco sean muchos los municipios que implanten este tipo de servicios en la provincia", ha dicho.

El alcalde de Trebujena, Ramón Galán, ha agradecido a la Diputación "la colaboración" y "buena sintonía" que tiene con el Ayuntamiento, cuyo resultado es, en este caso, la puesta en marcha de este servicio público. Un ejemplo, además, de "la colaboración público-privada al servicio del pueblo". Gracias a la colaboración de la Diputación, Ayuntamiento y Hyundai "tenemos como resultado proyectos tan bonitos como éste, que van en pro de la movilidad compartida y sostenible de los vecinos y vecinas de Trebujena", ha señalado.

Galán ha animado a la población trebujenera a que hagan uso del coche compartido. "Debemos tomar conciencia de que éste es un proyecto compartido", que también viene a dar respuesta al "déficit en la movilidad, sobre todo la que tiene que ver con el transporte público entre Trebujena y el resto de la provincia, especialmente con la zona de Jerez". Con este servicio "cualquier persona podrá alquilar el coche para ir a tareas profesionales, temas de salud, el centro comercial o la playa, es un proyecto que está al servicio de la gente", ha asegurado el alcalde.

La iniciativa se enmarca en el programa VIVe de Hyundai, concebido específicamente para llevar la movilidad eléctrica compartida a las localidades rurales. Hyundai puso en marcha este programa en 2019 como el primer servicio de coche compartido rural cien por cien eléctrico de España, mediante el cual se facilita a los municipios adheridos un vehículo eléctrico de uso compartido y la instalación de la infraestructura necesaria para su recarga, según ha señalado la Diputación.

Por su parte, la Agencia Provincial de la Energía de la Diputación de Cádiz ha asumido la coordinación técnica del proyecto desde su origen, participando en la definición de la actuación, el análisis de su viabilidad y la coordinación entre la Diputación, el Ayuntamiento de Trebujena y las entidades responsables del programa VIVe. La Agencia también se encargará del acompañamiento técnico y el seguimiento de los resultados obtenidos durante el periodo de funcionamiento.

El Servicio Público de Movilidad Compartida de Trebujena cuenta con un vehículo Hyundai Kona cien por cien eléctrico, con cinco plazas y una autonomía de unos 200 kilómetros adecuada para desplazamientos urbanos e interurbanos de proximidad. El vehículo tiene su base en un estacionamiento reservado situado en la avenida de Chipiona, frente al cuartel de la Guardia Civil, donde se ha instalado el correspondiente punto de recarga. La ubicación se encuentra próxima a equipamientos municipales y al centro histórico de Trebujena. El emplazamiento seleccionado también permitirá, si así se considera, ampliar en un futuro el número de vehículos vinculados al servicio.

Las personas usuarias deberán registrarse previamente y podrán gestionar el alta en el servicio mediante una aplicación móvil, así como la reserva del vehículo, abrirlo y cerrarlo sin necesidad de llave física. La plataforma también permitirá controlar los periodos de utilización, registrar los desplazamientos y comunicar posibles daños o incidencias. El vehículo estará disponible las 24 horas de cada día, previa reserva, para su uso por el casco urbano y desplazamientos interurbanos "razonables", según han explicado.

Una vez finalizado cada uso, el automóvil deberá devolverse a su plaza reservada y dejarse conectado al punto de recarga, de manera que pueda estar disponible para la siguiente persona usuaria.