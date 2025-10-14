Diputación de Cádiz financiará con 100.000 euros iniciativas medioambientales de 18 entidades sin ánimo de lucro

Archivo - La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y el vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica, Javier Vidal, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz va a financiar con una cuantía de 100.000 euros las iniciativas medioambientales impulsadas por un total de 18 entidades sin ánimo de lucro de la provincia. Será en el marco de la convocatoria de ayudas realizada por el Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, cuya resolución definitiva ha sido publicada ya en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los proyectos seleccionados para recibir subvención lo han sido de acuerdo a los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria, formulada este año como novedad en el Área, ha indicado la Diputación en una nota.

El objetivo ha sido aumentar la transparencia y niveles de participación en el procedimiento de concesión de este tipo de ayudas dirigidas a asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro.

El presupuesto asignado por la Diputación a esta línea de subvenciones del Área responsabilidad del vicepresidente segundo, Javier Vidal, es de 100.000 euros.

Así, tal y como recogían las bases, las entidades recibirán un máximo de 6.000 euros para desarrollar iniciativas orientadas a la reducción de impactos medioambientales, la conservación y puesta en valor de los recursos naturales, promocionar el desarrollo sostenible, luchar contra el cambio climático y poner en valor el medio rural de la provincia.

Como se ha recordado, la concesión de estas ayudas es compatible con otras ayudas públicas o privadas destinadas al mismo fin, siempre que la cuantía no supere el 100% del coste de la actividad que se subvenciona y que no procedan de la Diputación de Cádiz.