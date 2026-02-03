Diputación de Cádiz garantiza la atención presencial en servicios esenciales y el resto en teletrabajo por el temporal

La presidenta de la Diputación con la delegada de la Junta en Cádiz y el subdelegdo en el Campo de Gibraltar en la reunión del comité del Plan de Emergencias de Andalucía. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

La Diputación Provincial de Cádiz ha informado de que con motivo de los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), relativos a la situación de alerta prevista para este miércoles 4 de febrero, suspende su actividad presencial no prioritaria, que pasará a ofrecerse de modo online, pero garantiza la atención presencial en servicios esenciales.

"Ante el peligro extraordinario" que representan los avisos rojo y naranja contemplados para este miércoles en la provincia, todos los centros de Diputación permanecerán cerrados, "salvo aquellos que realicen servicios esenciales de atención a la ciudadanía y hayan sido declarados prioritarios", según ha informado el Área de Función Pública en una circular notificada al personal de la Institución Provincial.

Los servicios, en aquellos puestos que sean susceptibles de dicha modalidad, se desempeñarán mediante teletrabajo. En este sentido, ha recordado que a través de sede electrónica se puede resolver una amplia relación de trámites y procedimientos.

En cualquier caso la asistencia de profesionales, de manera presencial, no se interrumpe en servicios esenciales como es el caso de las residencias de personas mayores o la asistencia veterinaria en el Centro Experimental Agrícola Ganadero. Además, las brigadas de conservación de carreteras de la red provincial estarán operativas para señalizar las vías que se clausuren al tráfico.

Por su parte, desde los centros de tratamiento de adicciones ya han contactado con los usuarios que habían concertado cita para este miércoles para, o bien programar la atención presencial otro día o resolver la consulta por vía telefónica o telemática.

Diputación ha señalado que esta situación podrá prorrogarse el día 5 si persisten las circunstancias adversas, así como estas medidas se adoptan en respuesta a las recomendaciones de la Junta de Andalucía, como es el caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial y la cancelación de desplazamientos salvo que sean estrictamente necesarios.

Finalmente, ha indicado que la Diputación está en permanente comunicación con las autoridades que evalúan esta alerta, y su presidenta, Almudena Martínez, ha participado este martes en una nueva reunión del comité asesor del Plan de Emergencias de Andalucía desde la delegación de la Junta de Andalucía en Cádiz.