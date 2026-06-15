Diputación de Cádiz impulsa talleres para diseñar la adaptación de los ríos urbanos al cambio climático en la provincia

Archivo - CádizAlDía.- Diputación inicia el proyecto Urraca con una jornada participativa sobre el estado de los ríos - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, a través de la Fundación Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad y el Servicio de Medio Ambiente del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, va a poner en marcha una serie de talleres participativos en cinco municipios de la provincia con el objetivo de recoger aportaciones sociales para diseñar medidas de adaptación al cambio climático en los ríos urbanos.

El proyecto está desarrollando actuaciones piloto en cinco localidades de la provincia, en concreto en La Barca de la Florida, Jimena de la Frontera, Ubrique, Villamartín y Alcalá de los Gazules, ha indicado la Diputación en una nota.

En cada uno de ellos se celebrará un taller participativo que servirá para construir un diagnóstico compartido sobre los impactos del cambio climático en el entorno fluvial.

Estas actividades forman parte del proyecto Urraca (Urban Rivers Resilience to Climate Change Adaptation), una iniciativa que trabaja en la elaboración de una estrategia provincial para aumentar la resiliencia de los ríos urbanos frente a fenómenos como las inundaciones, las sequías prolongadas, las olas de calor o la degradación de los ecosistemas fluviales.

Bajo el lema 'Tu municipio, tu río, tu voz', los talleres buscan incorporar al proceso de planificación el conocimiento que poseen quienes conviven diariamente con estos espacios. La experiencia de vecinos y vecinas, asociaciones, agricultores, comerciantes y colectivos locales permitirá identificar problemas, riesgos y oportunidades que complementan la información técnica disponible.

Durante las sesiones, las personas participantes identificarán los principales riesgos climáticos que afectan a su municipio, localizarán sobre mapas los puntos más vulnerables, compartirán recuerdos y experiencias relacionadas con episodios extremos ocurridos en el pasado y establecerán prioridades sobre los problemas que requieren una atención más urgente.

Las conclusiones obtenidas constituirán una base fundamental para la elaboración de los futuros Planes de Acción Local que desarrollará el proyecto Urraca.

Por ello, la organización destaca que estos encuentros no son un mero trámite informativo, sino una oportunidad real para influir en las decisiones que marcarán la adaptación de los municipios a los efectos del cambio climático.

La participación está abierta a toda la ciudadanía y no requiere conocimientos técnicos previos. La asistencia es gratuita hasta completar aforo, previa inscripción en el siguiente formulario online: https://forms.gle/2gKbF2xKC9wkcuAZ9.

Se celebrarán el 23 de junio en La Barca de la Florida, el 24 en Jimena de la Frontera, el 25 en Ubrique, el 29 en Villamartín y el 30 de junio en Alcalá de los Gazules.

La iniciativa cuenta con el apoyo del programa europeo Pathways2Resilience, financiado por la Unión Europea en el marco de Horizon Europe.