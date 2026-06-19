Diputación de Cádiz invertirá 127.000 euros en la reparación de daños en la Vía Verde de la Sierra

El vicepresidente segundo de Diputación y responsable del Área de Transición Ecológica, Javier Vidal, reunido con responsables de la Vía Verde de la Sierra. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz invertirá 127.203 euros en la reparación de daños sufridos en diferentes bienes y servicios de la Vía Verde de la Sierra, según ha señalado el vicepresidente segundo de Diputación y responsable del Área de Transición Ecológica, Javier Vidal, en un encuentro mantenido con el presidente de la Fundación Vía Verde de la Sierra, Juan Manuel Rodríguez. Esta cobertura económica se elevará a la aprobación del Pleno ordinario de la Corporación Provincial, que se celebrará en julio.

Según ha explicado la Diputación en una nota, conforme a la memoria presentada por la Fundación Vía Verde de la Sierra, la subvención se empleará en reparar pavimento, alcorques, paramentos y zona de drenaje del centro de interpretación, vallas de madera y calzada asfáltica, muros de cerramiento y juegos infantiles del área recreativa, además de reponer hitos kilométricos y señales informativas. La línea de mayor cuantía se dedicará a la reparación de dos túneles concretos, como son el de Azares y el de Castellar.

En este sentido, ha recordado que la sucesión de borrascas del último invierno causó numerosos estragos en este sendero que, a través de una ruta de 36 kilómetros, enlaza Puerto Serrano y Olvera. El Ministerio de Agricultura, mediante la red Caminos Naturales, asumirá la reparación de gran parte del trazado.

Por su parte, la aportación de Diputación se dirige por tanto a infraestructuras no comprendidas en la cobertura estatal, aunque no se limitará a esta subvención concreta. De hecho, y según ha recordado Vidal, en julio está prevista la remisión del estudio encargado por el Área de Transición Ecológica para precisar los daños registrados en los túneles. El citado informe permitirá conocer la magnitud y los grados del deterioro.

Más allá de esta asistencia, el vicepresidente segundo ha destacado que esta Vía Verde es una prioridad para el Área que coordina, "como se demuestra en esta respuesta inmediata o con el proyecto para ampliar la Vía hasta Jerez".

Los temporales han provocado que, actualmente, sólo se pueda transitar en nueve de los 36 kilómetros de la Vía Verde de la Sierra. La clausura de la mayoría de los tramos ha ocasionado una evidente merma en la actividad turística de los municipios situados en su zona de influencia.

Diputación ha recordado que en condiciones normales este recurso registra la visita de más de 300.000 personas al año. La Vía Verde de la Sierra comprende estaciones con servicios hosteleros y de alojamiento en Olvera, Puerto Serrano y Coripe. Su recorrido, de gran valor ecológico, incluye el paso por 30 túneles, con monumentos naturales como el Chaparro de la Vega o enclaves emblemáticos como el centro de observación de aves del Peñón de Zaframagón.