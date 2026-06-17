Diputación de Cádiz invertirá más de 26 millones en cinco años para conservación y mantenimiento de las carreteras

El responsable del Área de Cooperación, Javier Bello, en el Pleno de junio. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Cádiz ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas, así como el gasto, para la prestación del servicio de conservación complementaria de las carreteras de la red provincial. En este sentido, la Institución Provincial ha señalado que invertirá más de 26 millones en cinco años para impulsar la conservación y el mantenimiento de las carreteras.

Según ha indicado la Diputación en una nota, la iniciativa, defendida por el responsable del Área de Cooperación, Javier Bello, ha prosperado con los votos a favor del PP, La Línea 100x100 e IU y el rechazo del PSOE. La licitación que regirá esta contratación prevé un presupuesto base, para los años 2027 y 2028, de 10.405.275 euros, una previsión que unida a las prórrogas contempladas (de hasta tres ejercicios adicionales) permite valorar este contrato en 26.013.188 euros (IVA incluido).

Tanto Javier Bello como la presidenta de Diputación, Almudena Martínez, han destacado la relevancia de "este refuerzo" que "no tiene precedentes" en el ámbito de una red de carreteras que suma un trazado de algo más de 800 kilómetros.

Asimismo, han explicado que la licitación pública que se convocará se desglosará en cuatro lotes, conforme a las demarcaciones que administra el Área de Cooperación, con sedes en Jerez, Algodonales, Algeciras y Vejer. El nuevo contrato asegura una inversión adicional de 5,2 millones de euros, cada año, en la conservación de las carreteras provinciales.

Esta novedad aprobada por el Pleno estrena la colaboración público-privada en el mantenimiento de la red provincial. El contrato abrirá dos tipos de intervención: las de mantenimiento y aquellas dedicadas al restablecimiento de la vialidad. Todas estas previsiones reforzarán la capacidad operativa de las Brigadas de Carreteras de Diputación, cuyo personal, según han manifestado Almudena Martínez y Javier Bello, "están ganando en estabilidad" en el presente mandato corporativo y disponen de más medios materiales en virtud de los acuerdos marco establecidos para la provisión de maquinaria y suministros.

Tal como se establece en los pliegos aprobados por el Pleno, la adopción de este refuerzo comporta la incorporación de 58 profesionales al cuidado de la red de carreteras provinciales --entre responsables de jefaturas, oficiales de primera y segunda y personal administrativo-- y la inclusión de maquinaria y vehículos que superan ampliamente la actual dotación.

En este sentido, la Diputación ha señalado que serían ocho todoterrenos 4x4, cuatro camiones grúa, dos camiones de tracción 4x4, cuatro furgonetas de caja abierta y otras cuatro con caja cerrada, seis retroexcavadoras, cuatro tractores, desbrozadoras, rodillos compactadores o equipos de hidro-limpieza entre otros bienes. Con este contingente se puede desplegar una "respuesta más robusta" ante alertas y circunstancias sobrevenidas como la reciente sucesión de borrascas, han indicado.

El mantenimiento complementario conlleva tareas como la reposición de rasantes o taludes de desmonte, conservación de márgenes, cunetas y sistemas de drenaje; mantenimiento del firme; conservación de puentes y estructuras; renovación de señalización y elementos de contención; tareas de vigilancia, así como suministros para garantizar la suficiencia de medios.

En cuanto a las intervenciones para restablecer la vialidad de las carreteras, el nuevo contrato contempla la capacidad de proceder a cortes en las vías, retirar obstáculos de la calzada, señalizar situaciones de peligro y limpieza de tramos. Según ha explicado Diputación, este refuerzo incluye campañas de desbroce de márgenes --al menos dos al año--, la limpieza de los bienes que permite el drenaje transversal así como el perfilado de cunetas en tierra entre otras facultades.

La adjudicataria del contrato tendrá que establecer un Centro de Conservación, con naves de almacenamiento y oficinas, establecido en un punto estratégico que asegura la llegada --a cualquier punto de la red-- en menos de una hora. La empresa incorporada tendrá que implementar un software que propicie un nuevo sistema de gestión de conservación de carreteras, como soporte en labores de vigilancia y registro de incidencias. Esta innovación, disponible en dispositivos móviles, facilitará la gestión in situ de recorridos e incidencias.

El nuevo sistema comportará la apertura de un servicio de comunicación de incidencias, operativo las 24 horas del día, además de propiciar la creación de un inventario donde se concretarán todos los elementos de la red provincial de carreteras.

Por su parte, Javier Bello ha valorado este refuerzo "que fortalece el trabajo que desempeñan las Brigadas de manera tan ejemplar" y ha señalado que "además, se mantendrá la intensidad del trabajo ante situaciones de borrascas como las vividas en el último invierno y se contará con una asistencia técnica permanente".

El responsable del Área de Cooperación también ha explicado que este nuevo sistema reducirá el número de contratos que, en la actualidad, se externalizan para diferentes cometidos que no pueden acometer las Brigadas de Carreteras de Diputación de manera directa como sucede, por ejemplo, con las campañas de desbroce de los márgenes.