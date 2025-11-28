Diputación de Cádiz invierte más de 200.000 euros para mejorar cuatro tramos de la carretera Almoraima-Castellar

Javier Bello, responsable del Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz, en una reunión con el alcalde de Castellar, Adrián Vaca. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CASTELLAR DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz, a través del Área de Cooperación que coordina Javier Bello, ha contratado la materialización de varias mejoras en la carretera CA-9201 que enlaza La Almoraima con el municipio de Castillo de Castellar, unos trabajos presupuestados en más de 200.000 euros que ejecutará la firma Eiffage Infraestructuras SA.

Al proceso de licitación pública convocado por Diputación han concurrido cuatro empresas, como ha apuntado al respecto la institución provincial.

Esta intervención contempla actuaciones en cuatro tramos de esta vía de la red provincial. Así, entre los puntos kilométricos 4,5 y 4,7 se resanará la calzada, eliminando las grietas y fisuras que se aprecian en la capa de rodadura. En este enclave se sustituirá la barrera del viaducto, actualmente deteriorada.

Con estas obras también se actuará entre los puntos 8,075 y 8,125, una vez superado el Castillo. En esta zona se produjo un pequeño deslizamiento que deformó el firme de la calzada, así como las luminarias existentes al rotar su cimentación. A estos desperfectos se le une el deterioro en una obra de drenaje transversal, atorada y afectada por la deformación estructural ocasionada por el deslizamiento.

La empresa contratada desmontará las luminarias dañadas y procederá a demoler la plataforma y el murete además de reemplazar la conducción que propicia el drenaje transversal de la vía. La creación de una nueva plataforma, muro de escollera y terraplén, la reposición del firme, el alumbrado, la señalización y las marcas viales completan las intervenciones en este tramo.

Las obras comprenden la reparación de blandones y bermas, además de la habilitación de mayor sección transversal en las curvas para suavizar la sinuosidad del trazado entre los puntos kilométricos 0 al 3 y del 5 al 7. En el kilómetro 3 se modificará la barandilla que existe en la actualidad por una barrera de seguridad del tipo bionda.

Estas mejoras se incluyen en el Plan de Inversiones en carreteras de la red provincial para el periodo 2025-2027 y dan respuesta a las demandas cursadas desde el Ayuntamiento de Castellar que han sido atendidas por el Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz.