Diputación de Cádiz iza la bandera del coletivo Lgtbi e inaugura una muestra sobre Carlos Berlanga

Colocación de la bandera Lgtbiqa+ en la fachada de la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha abierto la jornada de este jueves con el despliegue de la bandera arcoíris del colectivo Lgtbi sobre la fachada del Palacio Provincial y la inauguración de una exposición sobre Carlos Berlanga, artista clave para la historia del pop español, considerado un referente para este colectivo.

En esta jornada, la diputada y vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, ha expresado sobre Berlanga que "la libertad creativa, la diversidad, la reivindicación de la diferencia y la construcción de una cultura abierta e inclusiva" son algunos de los valores que representa al artista.

Junto a la responsable de Igualdad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, han participado este jueves en un acto conjunto, en el que se ha inaugurado la muestra 'Carlos Berlanga. Fondo y Formas' en el marco de la conmemoración del mes del Orgullo, que se celebra en junio, ha indicado la institución provincial en una nota.

Se trata de una exposición que su artífice, Pablo Sycet, ha calificado como "la mejor muestra de obras de Carlos Berlanga que se puede contemplar hoy en cualquier parte del mundo". En palabras de la diputada de Cultura es "una oportunidad excepcional para acercarse a un creador imprescindible".

Berlanga fue "una pieza clave" de la movida madrileña y de la historia del pop español. Músico, diseñador, pintor, compositor, intérprete la exposición recupera el legado de una de las figuras más singulares de la cultura contemporánea española que, además, se convirtió en icono y referente para el colectivo Lgtbi.

A su estética y vida transgresoras, se añade que fue el compositor de temas que se han convertido en himnos de este movimiento, como '¿A quién le importa?' o 'Ni tú ni nadie', cantados por Alaska, entre otros.

Coincidiendo con el período en que Carlos Berlanga habría cumplido 67 años, ya que el artista falleció en 2002, esta exposición rinde homenaje al creador.

Como ha explicado Vanesa Beltrán, la muestra reúne más de 100 obras --pinturas, dibujos, obras seriadas-- y documentos suyos de distintos formatos, soportes y disciplinas, además de una importante selección de piezas de artistas cercanos a él.

Pablo Sycet ha desglosado que, al apartado del propio Berlanga, se añaden dos más, ya que se incluyen 15 retratos de Berlanga realizados por algunos de los más renombrados fotógrafos de su generación, como Alberto García-Alix o Miguel Trillo, y 30 obras de amigos suyos, como Pedro Almodóvar, Alaska o Nacho Canut, entre otros.

'Carlos Berlanga. Fondo y Formas' puede visitarse en el Palacio Provincial de la Diputación hasta el 17 de julio, de lunes a viernes. Su horario es, por la mañana, de 11,00 horas a 13,30 horas y, en horario de tarde, desde las 18,00 horas hasta las 20,30 horas.

La jornada del jueves ha arrancado con el despliegue de la bandera del colectivo en la fachada del Palacio Provincial, seguido de la lectura de un manifiesto elaborado por la Coordinadora de Asociaciones Lgtbiqa+ de la provincia de Cádiz, a la que la diputada Susana Sánchez Toro ha dado la bienvenida de una manera significativa, puesto que es una entidad de reciente creación.

Dicho manifiesto subraya que su contenido nace "de la unión" de más de una veintena de asociaciones, colectivos y entidades Lgtbiqa+ de toda la provincia.

Tanto este documento como la diputada de Igualdad han puesto el acento en que conmemorar el Orgullo "sigue siendo necesario" y que "aún queda mucho para alcanzar la igualdad real". En ambas intervenciones se han mencionado las dificultades que encuentra el colectivo para expresarse libremente en zonas como los entornos rurales y pueblos de menor tamaño.

Asimismo, Susana Sánchez Toro y la Coordinadora han enfatizado su preocupación ante el actual aumento de los discursos de odio en plataformas como las redes sociales.

La diputada responsable de Igualdad ha aprovechado para agradecer a las asociaciones y colectivos que defienden a las personas Lgtbiq+ su labor, que en muchos casos se articula a través de programas financiados por la propia Diputación.

De la misma manera, ha valorado el trabajo de estas entidades que, en su consideración, "llega a partes de la sociedad a las que las administraciones públicas a nivel institucional no podemos llegar".

La parte de la mañana promovida desde Igualdad ha tenido como broche la actuación musical de Lola la Salvaora, una 'drag queen' jerezana que ha escenificado la canción 'Déjala correr' de la chipionera Rocío Jurado.