Diputación de Cádiz licita por 800.000 euros las obras de consolidación del antiguo IES Rosario en la capital

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, en una visita al IES Rosario de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha publicado en la Plataforma de Contratación del sector público la licitación de las obras de consolidación estructural del antiguo instituto Rosario, en la capital gaditana, conforme a un presupuesto que se cifra en 795.401 euros, IVA incluido.

Las empresas interesadas en concurrir a este contrato pueden registrar sus propuestas hasta el 17 de noviembre, de tal manera que tras esta fecha, será la mesa de contratación la que evalúe las ofertas presentadas y determine la empresa adjudicataria de las obras, ha indicado la Diputación en una nota.

La intervención para afianzar la estructura de los inmuebles afectados --en el número 23 de la calle San Francisco y en el 20D de la calle Rosario-- tendrá una duración de seis meses, según se precisa en el proyecto de la firma Salmer Técnicos SL, encargado por la Agencia Provincial de Energía de Diputación.

"Recuperar este edificio emblemático y darle un uso que atendiera a las necesidades de la Diputación y de la propia ciudad de Cádiz era uno de mis compromisos del mandato. No podíamos permitir que un edificio histórico, propiedad de la Diputación, se siguiera deteriorando, mucho menos en un municipio donde cada metro cuadrado cuenta", ha manifestado la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez.

En ese sentido, ha expresado que la colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz ha sido "muy importante" para sacar adelante este proyecto, cuya licencia de obras "recibimos este lunes". Además, ha precisado que la consolidación estructural es "el paso previo" a la obra de adecuación del edificio para su futuro uso, en cuyo proyecto, ha dicho, "estamos trabajando".

Martínez del Junco ha entendido que esta licitación "marca un hito en la historia reciente del edificio", que será el futuro emplazamiento de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones, una institución que "es emblema de excelencia en la formación de hostelería", ha afirmado.

En el pliego de prescripciones técnicas alojado en la Plataforma de Contratación se indica que "en general" la cimentación y el cuerpo de los muros de la planta baja presentan "gran robustez y buen estado de conservación", mientras que los elementos horizontales y los soportes de los niveles superiores presentan "patologías estructurales importantes".

Esta impresión se anota en las consideraciones preliminares de un proyecto que, en el posterior desarrollo del documento, especifica los problemas apreciados en cada planta y las soluciones técnicas programadas.

Diputación ha detallado que el IES Rosario cerró sus puertas como centro educativo en el año 2007. En febrero de 2013, la institución provincial y la Junta de Andalucía acordaron una permuta de inmuebles para que la administración autonómica pudiera construir la Ciudad de la Justicia en el solar anexo a la antigua Institución Provincial Gaditana. En compensación, Diputación incorporaba en sus bienes el IES Rosario y el edificio de la Audiencia Provincial.

En julio de 2019 se concretó un proyecto de rehabilitación energética en el Rosario que tras su licitación pública se adjudicó a la empresa Díaz Cubero SA. Las obras comenzaron el 21 de enero de 2021 pero se paralizaron al poco tiempo tras detectarse patologías que podrían comprometer la estabilidad del inmueble.

Los trabajos se suspendieron el 1 de mayo de 2021, a la vez que se encargó a la sociedad Songea SL un estudio sobre patologías y otro geotécnico para conocer el alcance del deterioro.

Todos estos antecedentes, así como la posterior toma de datos en el edificio del antiguo instituto, han sido considerados en el proyecto de Salmer Técnicos SL, disponible en la Plataforma de Contratación y que basará la intervención para consolidar el edificio.