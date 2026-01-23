Diputación de Cádiz mejora el posicionamiento turístico de la provincia con una treintena de reuniones en Fitur

Stand de Cádiz en el pabellón de Andalucía de Fitur 2026 - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegación técnica del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha completado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 una treintena de reuniones técnicas con agentes turísticos de diversos sectores, en una agenda profesional que culmina este viernes con nuevos encuentros profesionales y que han servido para mejorar el posicionamiento de la provincia como destino turístico.

Además, el Patronato ha renovado la marca 'S' de Sostenibilidad Turística otorgada por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), como ha indicado la Diputación en una nota.

Este reconocimiento, que el Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz obtuvo por primera vez en 2025, certifica el compromiso de la entidad con la gestión responsable y sostenible del turismo, consolidando así la provincia como "un referente nacional" en esta materia.

Las reuniones en Fitur han abordado avances en comunicación, marketing, presencia en eventos dirigidos a profesionales del sector turístico, conectividad, promoción directa del destino provincia de Cádiz en ciudades extranjeras y consultoría estratégica en el ámbito turístico.

Según el Patronato, la provincia ha suscitado "el interés de numerosos profesionales", que se han acercado al estand de Cádiz integrado en el pabellón de Andalucía. En él, diversos municipios y empresas gaditanas han promocionado sus destinos con diverso material promocional.

Las empresas Turmares, Spain essential travel, SO Sotogrande, Complejo Bahía Sur, Suites Cortijo Fontanilla, Grupo Valenzuela, People and More, Buqipi y Asociación Cultural La Guarida del Ángel, Nave 25, TUGASA, La Peregrina viajes y Experiencias Vía de la Plata componen la delegación gaditana junto al Clúster Turístico Destino Jerez y Horeca, los ayuntamientos de Arcos de la Frontera, Tarifa, San Fernando, San Roque y Jerez de la Frontera y empresas y cadenas que no tienen su sede social en la provincia pero sí cuentan con recursos turísticos y equipamientos hoteleros en la provincia. Todo ello junto al personal técnico del Patronato de Turismo.

A pesar de que los espacios temáticos previstos han sido suspendidos en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), la actividad técnica se ha mantenido, complementada con la proyección de imágenes de recursos turísticos de la provincia en las pantallas del estand, en las que también se ha proyectado una imagen con un mensaje de solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario acompañada de un crespón negro.

Además, se ha iniciado una acción interactiva con el público que se acerca al estand referente a la nueva campaña promocional del Patronato de Turismo llamada 'Blancos de Cádiz'. La acción consiste en escribir lo que sugiere al público los "blancos de Cádiz" en un gran panel que simula una pared encalada, característica en los pueblos de la provincia.

La presencia de Cádiz en Fitur 2026 se extenderá hasta el domingo, tras los dos días dedicados al público general, una vez se haya completado la primera parte de la feria, que transcurre de miércoles a viernes, destinada íntegramente a profesionales del sector.