Diputación de Cádiz muestra su apoyo unánime al sector primario con acuerdos en materia de pesca y agricultura

Almudena Martínez preside el Pleno del mes de enero celebrado de manera telemática debido al temporal. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, ha presidido el Pleno ordinario del mes de enero, en una sesión que se ha celebrado de modo telemático a causa del temporal y los problemas de seguridad que se registran para los desplazamientos, y donde se han registrado varios acuerdos en materia de infraestructuras y de apoyo al sector primario, a través de mociones que afectan a pesca y agricultura, como es el caso de las almadrabas de Barbate y Chiclana o el cultivo de la patata.

Así, según ha indicado la Diputación en una nota, el Pleno, a través de una moción del PP, ha instado al Ayuntamiento de Vejer a ceder el suelo disponible en la localidad para construir el nuevo parque de bomberos y su posterior funcionamiento con el apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz.

El portavoz del Grupo Popular, Agustín Muñoz, ha explicado que se trata del único municipio de esa zona que no cuenta con un parque propio y depende del que se sitúa en El Colorado (Conil), y que ya el Pleno municipal aprobó que una parcela propiedad del Ayuntamiento, situada en la Avenida Andalucía, junto al edificio de Zona Franca, se cediera con este fin. La moción solicita la ejecución de este acuerdo. El Grupo Socialista, que presentó una enmienda no aceptada proponiendo otra ubicación, ha votado en contra, mientras que La Línea 100x100 se abstuvo.

Otro acuerdo que también afecta a la comarca de La Janda es la proposición, presentada por el PSOE y aprobada por unanimidad, para el drenaje del río Barbate. La exposición de motivos describe que la aparición de bancos de arena, la pérdidas de parte de la playa Virgen del Carmen, la inaccesibilidad de entradas por mar o las dificultades para maniobrar de los barcos almadraberos, entre otros problemas, hacen necesaria esta actuación.

Tanto la portavoz del grupo proponente, María Dolores Varo, como la del Grupo Popular, Ana Moreno, compañeras de Corporación municipal en Barbate, han coincidido en indicar que esta medida es necesaria y debe quedar al margen de disputas políticas. Así, la moción se ha aprobado con una enmienda de adición del PP en la que se insta a las diferentes administraciones competentes a que se impliquen en la resolución de este problema.

En el debate también ha estado presente otra almadraba, ya que el Pleno ha instado por unanimidad al Gobierno de España a que incluya a la de Sancti Petri, en Chiclana, en el censo específico del atún rojo, con una cuota propia. La moción, presentada por el PSOE, argumenta que se trata de una almadraba con licencia propia, obtenida en 2003 por concurso público a la espera de cuota, y que una vez que la especie se ha recuperado en términos cuantitativos, es procedente que se le asigne dentro del incremento del 17% que ha establecido la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, y el nuevo reparto que ha de hacerse en consecuencia.

También en relación al sector primario se ha alcanzado la unanimidad en la proposición del PP en relación con el sector del cultivo de la patata, afectado por plagas y enfermedades, que han obligado a una política fitosanitaria que ha perjudicado la disponibilidad de productos nacionales en el mercado.

Por ello, la moción plantea una serie de medidas para este alimento básico, como "instar a las instituciones europeas a no prohibir la utilización de productos fitosanitarios y principios activos sin impacto en la seguridad alimentaria que no tengan alternativa eficaz en el mercado" y además "la aprobación de usos excepcionales de principios activos eliminados del catálogo europeo, de forma similar a como lo hacen otros competidores".

Según ha explicado Antonio Aragón, que ha ejercido de portavoz de este punto, lo que persigue la moción es que "los productores jueguen con las mismas normas del juego que el resto", y "no como ahora" donde, en su opinión, se está produciendo una situación de "competencia desleal", por una falta de flexibilidad en el caso nacional, no equivalente al de los países del entorno. Además, la moción pide mejorar el etiquetado para que el consumidor sepa inequívocamente dónde y cómo se ha producido cada patata.

También se ha aprobado una proposición del PP relativa a la situación fiscal y administrativa de los autónomos y pequeñas empresas, en la que el Pleno ha manifestado su rechazo a la política fiscal del Gobierno de España hacia los trabajadores autónomos en los últimos siete años por una "creciente carga impositiva, incertidumbre y falta de estabilidad normativa".

La moción insta al Gobierno a cumplir los compromisos adquiridos con los trabajadores autónomos en 2023 e impulsar las reformas pendientes en materia de protección social, pluriactividad, conciliación y simplificación burocrática para este colectivo. Además, solicita que de forma inmediata se exima del pago y la presentación de declaraciones de IVA a los autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual inferior a 85.000 euros.

La sesión también ha servido para dar a conocer el informe sobre el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad del ejercicio 2024 y para que se apruebe la delegación de competencias del Ayuntamiento de Espera a la Diputación en materia de Recaudación y Gestión Tributaria.