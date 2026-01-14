Diputación de Cádiz organiza en Chiclana un taller informativo sobre factura eléctrica y comunidades energéticas

Imagen de archivo de un taller sobre factura electrónica desarrollada por la Diputación de Cádiz. ARCHIVO. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz, a través de la Agencia Provincial de la Energía, celebrará el próximo 20 de enero en Chiclana de la Frontera un taller sobre la factura eléctrica y comunidades energéticas.

La iniciativa, promovida por la institución provincial con la colaboración del Ayuntamiento de esta ciudad y la empresa consultora Penta-C, pretende ofrecer a quienes asistan información para comprender la factura de la luz así como las ventajas de las comunidades energéticas.

En una nota, Diputación ha explicado que durante hora y media se ofrecerán contenidos que permitirán identificar los conceptos que aparecen en la factura eléctrica que más influyen en el precio, consejos para reducir el consumo y ahorrar en el recibo de la luz, y revisar qué opciones existen en el mercado eléctrico.

Una de esas opciones son las comunidades energéticas, es decir, agrupaciones de personas físicas o jurídicas que generan y comparten energía producida de forma sostenible.

Sobre estas comunidades energéticas se explicará qué son, cómo funcionan, qué ventajas tienen para vecinos y vecinas de Chiclana y cómo pueden convertirse en una oportunidad para producir y compartir energía renovable de forma local, sostenible y justa.

La asistencia es gratuita hasta completar aforo. La actividad se desarrollará en el Hub de Innovación Social y Digital de Chiclana, en la calle Severo Ochoa, junto al centro juvenil Box), a partir de las cinco de la tarde.

El plazo de inscripción ya está abierto, por lo que las personas interesadas pueden reservar su plaza rellenando el formulario virtual que aparece en el enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEyj3R-Jvq1eDFGWh...