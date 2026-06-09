Diputación de Cádiz plantea en un estudio no demoler el pabellón de deportes de Puerto Real para su rehabilitación

Pabellón municipal de deportes de Puerto Real recreado por la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha concretado un estudio que el pabellón municipal de deportes de Puerto Real, cerrado desde finales de 2022, podrá rehabilitarse sin necesidad de demoler el inmueble, conservando así su identidad estructural e implementando materiales de alta durabilidad, mejorando su accesibilidad y adoptando una renovación de sus bienes interiores, su envolvente e incluso, si así lo determina el Ayuntamiento, de su entorno exterior.

Este nuevo estudio actualiza el de autoría municipal fechado en 2021, que determina las patologías existentes y avanza la estimación económica de una intervención inicial, cifrado en 993.332 euros sin impuestos, ha indicado la Diputación en una nota.

Estas conclusiones se han conocido en el curso de una reunión en la que han participado el vicepresidente segundo de Diputación y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, el vicepresidente quinto y responsable del Área de Desarrollo Local, Sebastián Hidalgo, la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y la responsable del Área de Promoción y Vida Saludable del Ayuntamiento de Puerto Real y personal técnico de ambas instituciones públicas, Virginia Mena.

El estudio sobre patologías detecta "una situación crítica" en las correas de cubierta y "daños severos" en los pórticos y graderíos, por lo que se requerirá la sustitución de estos elementos, además de la instalación de rigidizadores transversales en los cajones de pórticos, entre otras medidas planteadas. No obstante, no se aprecia en cambio deterioro de consideración en la cimentación y la solera.

En los próximos días, desde Diputación se remitirá al Ayuntamiento el informe de evaluación estructural y la propuesta de intervención arquitectónica del pabellón y del espacio público, entre otra documentación.

En la citada propuesta plantea la integración de una nueva marquesina en el acceso principal, que no interrumpe los pórticos y facilita la accesibilidad mediante rampas.

En lo que respecta al entorno, se plantea una renovación de la urbanización exterior con bancos, jardineras y zonas de sombra, con instalaciones auxiliares que fomentan la práctica deportiva y la incorporación de vegetación autóctona. La actuación contempla medios para la eficiencia energética, con aislamiento térmico en fachada, iluminación LED y el empleo de fibrocemento 100% reciclable y duradero.

Con la entrega de esta propuesta, Diputación cumple el compromiso que en noviembre de 2025 manifestaron Javier Vidal y Sebastián Hidalgo durante una inspección al pabellón de deportes de Puerto Real, como se ha recordado.

Ambos vicepresidentes han mostrado a la alcaldesa de Puerto Real la predisposición por contribuir en las futuras inversiones que se precisen a través de los programas y convocatorias que promueven las Áreas de Desarrollo Local y el de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía.

Sebastián Hidalgo ha señalado que estas intervenciones "propician el fomento del deporte y los hábitos de vida saludable, más allá de generar un retorno económico para el municipio de Puerto Real y la provincia de Cádiz".