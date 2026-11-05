Diputación de Cádiz prepara una nueva exposición sobre la historia de los Caballeros Hospitalarios

Archivo - Vanesa Beltrán, responsable de Cultura de la Diputación de Cádiz, en una exposición sobre Lorenzo Cherbuy en el Palacio Provincial. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz trabaja ya en el montaje de la próxima exposición que se podrá visitar en el Claustro del Palacio Provincial a partir del día 13 de noviembre, una muestra titulada '150 Aniversario de la Real y Benemérita Institución de los Caballeros Hospitalarios Españoles de San Juan Bautista'.

La exposición permanecerá abierta hasta el 4 de diciembre y que contará con una programación de actos paralelos, como ha indicado la Diputación en una nota.

En ella se narrará el devenir histórico de la Real y Benemérita Institución de Caballeros Hospitalarios Españoles de San Juan Bautista, con motivo de la conmemoración del 150 aniversario de la aprobación de su primer reglamento por parte del rey Alfonso XII en 1876.

La muestra recoge el testimonio de la labor asistencial realizada por los Caballeros Hospitalarios Españoles, no sólo en la península ibérica sino también en territorios de ultramar, destacándose su asistencia a los heridos durante la Guerra de Cuba.

Esta muestra sobre la historia de los Caballeros Hospitalarios recoge el testigo de la exposición que ha ocupado el Claustro del Palacio Provincial entre el 24 de septiembre y el 23 de octubre, 'El singular mundo de Lorenzo Cherbuy. Retrospectiva', con obras de este prolífico artista gaditano.

Según Diputación, esta exposición ha recibido un importante respaldo del público al pasar más de 1.100 personas por ella para disfrutar de una colección de pinturas, dibujos, murales, esculturas o ilustraciones que han dado visibilidad a un artista singular y, a la vez, "más olvidado del siglo XX", como reconocían sus propios herederos y comisarios de la exposición.

Precisamente ellos han sido los encargados de conducir varias visitas guiadas a grupos interesados en conocer el legado de Cherbuy.

Se da la circunstancia de que el encuentro de los herederos de Lorenzo Cherbuy con este público ha servido para sacar a la luz nuevas obras del artista gaditano, muchas de ellas en manos privadas y colecciones particulares de las que sus propios familiares no tenían conocimiento, un dato revelador sobre la magnitud de la obra de Cherbuy.