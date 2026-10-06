Diputación de Cádiz presenta una nueva edición del Festival Caleidoscópicas para otoño en Bornos y Rota

Vanesa Beltrán en la presentación del Festival Caleidoscópicas. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha presentado una nueva edición del Festival Caleidoscópicas, una propuesta cultural con una clara perspectiva feminista y con la vocación de crear comunidad en torno al arte cuya programación se desarrollará este otoño en los municipios de Bornos y Rota. La de 2026 es ya la cuarta edición de un programa consolidado de la Fundación Provincial de Cultura y que sigue acercando la voz y la presencia de las mujeres en el sector cultural a distintos rincones de la provincia.

La diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, ha presentado esta edición del Festival Caleidoscópicas que lleva como lema 'Tramando juntas' y que explorará los procesos creativos de la artesanía textil como "sostén y semilla del bienestar colectivo", según ha apuntado. Además, ha mostrado el compromiso de la Diputación de ser "agente de cambio" frente a la brecha de género en el sector cultural. De ahí, ha dicho, la apuesta por iniciativas como Caleidoscópicas, que promueven programaciones "igualitarias, diversas y libres de sexismo".

La diputada ha reivindicado que "visibilizar el arte en femenino no es solo un acto de justicia, es una necesidad democrática". "Si dejamos fuera la mirada y expresión única de la mitad de la población, nos queda un relato incompleto. Al sumarlas, la sociedad se vuelve más rica y plural", ha afirmado.

La diputada ha explicado que la programación de este año se articula a través del arte textil y el impacto que esta disciplina, abordada desde procesos de mediación artística, o representado simbólicamente en espectáculos de artes en vivo, puede tener sobre la salud comunitaria.

Por su parte, la directora de la Fundación Provincial de Cultura, Mariló Román, ha detallado que el Festival se divide en dos fases principales. Así, está por un lado, los laboratorios creativos, que son talleres comunitarios de creación colectiva guiados por artistas plásticas y textiles con el objetivo de disfrutar el proceso de creación mientras las participantes se hacen preguntas sobre la relación entre el arte y la salud de la comunidad.

Están especialmente dirigidos a conectar y activar la creatividad de tres colectivos fundamentales de cada comunidad, como son el público infantil, adolescentes y mayores. "Queremos que diferentes generaciones compartan el mismo hilo", ha dicho la directora.

La segunda fase es la del Festival propiamente dicho, esta vez en espacios físicos abiertos. Será el momento de la gran fiesta y puesta en común vecinal y en dichos espacios se expondrán los trabajos textiles resultantes del proceso colectivo. El encuentro contará con una programación de artes en vivo que incluye espectáculos de danza y música a cargo de mujeres artistas.

Según ha indicado Diputación, los laboratorios creativos se desarrollarán a lo largo del mes de octubre y el Festival Caleidoscópicas tendrá un colofón en cada una de las localidades. Así, en Rota la fecha señalada es la del 12 y 13 de noviembre, mientras que en Bornos el Festival concluirá los días 19 y 20 de noviembre.