Diputación de Cádiz promociona la provincia en el exterior con tres visitas de medios de comunicación internacionales

CÁDIZ 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz ha organizado tres visitas de medios de comunicación internacionales con el objetivo de reforzar la promoción del destino en mercados estratégicos.

En concreto se trata del equipo de producción de la serie audiovisual 'Bollylands', producida por la industria de Bollywood, así como de una periodista del diario alemán Die Tageszeitung y de un periodista del periódico británico The Independent, como ha detallado la Diputación en una nota.

La visita del equipo de 'Bollylands' ha sido coordinada con la Oficina Española de Turismo en Mumbai (India). La serie tiene como finalidad promocionar destinos españoles que han servido como escenarios de rodaje de películas indias, recreando escenas emblemáticas o relatando anécdotas vinculadas a dichas producciones, al tiempo que se ponen en valor aspectos relacionados con el alojamiento, la gastronomía y otros atractivos turísticos.

En ese sentido, se ha recordado que en la provincia se han efectuado rodajes en las ciudades de Cádiz y Jerez de la Frontera, que sirvieron de escenarios para la película india 'Pathaan' (2023).

Esta iniciativa representa "una oportunidad estratégica" para impulsar el posicionamiento del destino en el mercado indio, vinculando su imagen a una producción audiovisual de amplia difusión y a un segmento turístico "con un notable potencial de crecimiento". De esta manera, el Patronato continúa trabajando en la diversificación de mercados internacionales y en la captación de visitantes procedentes de países emergentes.

Por su parte, y en coordinación con la Oficina Española de Turismo de Berlín (Alemania), se ha colaborado con una periodista del diario alemán Die Tageszeitung (Taz), medio de referencia en Berlín y Brandeburgo con una tirada aproximada de 295.000 ejemplares.

La periodista ha recopilado información de diversas fuentes sobre el terreno para la publicación de dos artículos, uno dedicado al Carnaval de Cádiz y otro centrado en la piel de Ubrique como referente de la industria del cuero. El objetivo es explicar la relevancia histórica, cultural y económica de ambos recursos.

Asimismo, en una iniciativa promovida por la Oficina Española de Turismo de Londres apoyada por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, un periodista de The Independent ha centrado su visita en Jerez de la Frontera, con el objetivo de reforzar la promoción de esta localidad como destino gastronómico "de primer nivel" en el contexto de su designación como Capital Española de la Gastronomía 2026.

El periodista ha permanecido en la provincia del 3 al 7 de febrero, periodo en el que ha visitado bodegas, restaurantes, tabancos y la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, todo ello en Jerez, así como la Torre Tavira de Cádiz y el Mercado Central de Abastos de la capital gaditana, entre otros recursos turísticos.

Como se ha reseñado, The Independent es un medio digital "de reconocido prestigio", con una audiencia estimada de entre 19 y 20 millones de personas lectoras mensuales en el Reino Unido y una "relevante" proyección internacional.

Su sección de Viajes ejerce "una notable influencia" sobre un público de perfil cultural, con alto nivel educativo y poder adquisitivo medio-alto, segmento "especialmente alineado con el posicionamiento turístico que se desea consolidar para el destino".

A ello se suman los avances en conectividad aérea con el Reino Unido. Y es que, a través de la compañía Jet2, serán hasta cuatro ciudades británicas las que contarán con conexión aérea directa con el aeropuerto de Jerez de la Frontera en 2026, en concreto, Birmingham, Londres, Manchester y Leeds. Esto refuerza la accesibilidad del destino y sus perspectivas de crecimiento en este mercado prioritario.