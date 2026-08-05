Diputación de Cádiz promociona los valores de la caza como práctica deportiva y de conservación medioambiental

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, el responsable de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Cádiz, Óscar Curtido, en la presentación de Ecocaza - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, el responsable de Asistencia a Municipios de Diputación, Antonio Aragón, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Cádiz, Óscar Curtido, han presentado la segunda edición de la Feria Provincial de la Caza, la Actividad Cinegética y el Medio Ambiente, Ecocaza, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Ifeca en Jerez de la Frontera.

Su objetivo principal es promocionar la actividad cinegética como práctica deportiva, poniendo en valor su contribución a la conservación del medio ambiente, el cuidado del entorno y el equilibrio de las poblaciones animales y de las especies presentes en los ecosistemas, como ha indicado la Diputación en una nota.

La feria pretende también divulgar el medio natural como espacio para el deporte, el turismo y la educación ambiental.

Para ello reúne en un mismo espacio a empresas, instituciones, asociaciones, profesionales y ciudadanía con el fin de dar a conocer la realidad del sector, favorecer el intercambio de conocimiento, generar oportunidades económicas y divulgar los valores ambientales asociados a una gestión responsable del medio natural.

La presidenta provincial ha asegurado que esta feria va a ser "todo un éxito" y se va a ir consolidando en toda Andalucía, que es su objetivo. Además, ha reparado en la incidencia y "la contribución económica, social y ambiental del sector", que se cifra "en torno a los 200 millones de euros anuales y unos 7.000 empleos directos e indirectos al año en la provincia", según ha detallado.

La Diputación define su acción política en este ámbito a partir del diálogo permanente con el sector a través de la Mesa Provincial de la Caza.

La promoción de una gestión "responsable y sostenible" de la actividad cinegética, la consideración de la caza como herramienta para el equilibrio ecológico, el control de poblaciones animales y la conservación de especies autóctonas son las claves de una acción de gobierno que tienen el apoyo del mundo rural y el sector primario como "prioridades" para fijar población y conservar el territorio.

La organización espera un incremento de la participación empresarial respecto a la primera edición ya que el número de expositores pasa de 44 a 55 en 2026.

La primera feria de la caza ya reunió a más de 5.000 visitantes, entre público especializado y generalista, con una buena acogida del público, que reflejó una valoración "muy positiva" de la misma, ya que el 85% calificó la experiencia como "buena o muy buena", según las encuestas de satisfacción.

Entre las novedades de 2026 figuran un concurso morfológico de podencos y otro de silvestrismo, una exhibición con carnes de barbacoa, promoción del proceso del descorche del Parque Natural de Los Alcornocales con arrieros de Alcalá de los Gazules, mayor presencia de aves rapaces con exhibiciones de cetrería y la presencia en la muestra de hurones y divulgación de su relación con la actividad cinegética.

Como actividades complementarias a las exposiciones comerciales y demostraciones profesionales, el programa incluye conferencias y mesas redondas, talleres medioambientales, actividades infantiles y juveniles, gincanas de rastros y huellas, muestras de animales, exhibiciones relacionadas con la naturaleza, showcookings y actividades gastronómicas.

Ecocaza está organizada por la Diputación con la colaboración de la Mesa Provincial de la Caza y la Actividad Cinegética y de la Junta de Andalucía, fruto de un modelo de trabajo conjunto con los representantes del sector cinegético y las instituciones.

La entrada será gratuita y el evento estará abierto tanto a profesionales del sector como al público en general. La Mesa Provincial de la Caza, impulsada por la Diputación, se erige como el órgano de diálogo con el sector.