La responsable de Igualdad de la Diputación, Susana Sánchez Toro, en la representación de la obra 'Lisé, la escritora de lo que no se ve', en el teatro de La Barca de la Florida. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Lisé, la escritora de lo que no se ve' es el título de la obra de teatro que se ha representado este viernes en el teatro de La Barca de la Florida, promovida por el Servicio de Igualdad de la Diputación de Cádiz y que aborda los orígenes de la conocida como "violencia de género estética", es decir, los juicios de valor sobre el cuerpo y las apariencias de las mujeres y la presión social que se deriva de esa realidad.

La responsable de Igualdad de la Diputación, Susana Sánchez Toro, acompañada por Paqui Orellana, concejala de Igualdad de La Barca, ha intervenido al finalizar la función para dirigirse al alumnado, de entre segundo y sexto de Primaria, para explicar que estas prácticas son "una de las primeras formas en que se manifiesta la desigualdad de género", y que la obra de teatro lo refleja desde diferentes puntos de vista con un lenguaje "ameno y cercano a sus intereses".

En una nota, la institución provincial ha apuntado que la obra refleja "una realidad que cada vez se manifiesta a edades más tempranas, muestra su raíz y trata de otorgar a los menores una mirada libre de estereotipos".

Tras la respresentación se ha celebrado un coloquio en que se ha reflexionado sobre esta función.

'Al-Alba Teatro' es la responsable de poner en escena esta obra. La compañía, que se fundó hace más de 20 años, ha visto cómo han sido seleccionadas y distinguidas sus obras en muestras, ferias y festivales de literatura y teatro a nivel mundial y en los últimos años ha desarrollado obras de teatro social y educativo dirigido a la infancia y la adolescencia.

La obra representa la historia de Lisé, una escritora con un toque peculiar que, acompañada de un gran libro y un lápiz mágico, recoge, crea y comparte historias llenas de imaginación. En cada lugar que visita encuentra algo extraño: niñas y niños que llevan sobre sí etiquetas invisibles como comparaciones, burlas o mensajes que terminaron creyendo y afectaron a su carácter.

A través de personajes que cobran vida, la música, el humor y la participación del público, se enseña el valor de mirar más allá de las apariencias.

La Diputación busca con la representación de este tipo de obras con público infantil romper los roles y cánones de género desde la base, desde edades tempranas, y favorecer la coeducación en igualdad.